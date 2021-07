Abierto hasta el 7 de septiembre el plazo para participar en el Premio de Pintura 'Emilio Ollero'

JAÉN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los artistas interesados en participar en el Premio de Pintura 'Emilio Ollero', que organiza la Diputación de Jaén a través del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), tienen hasta el 7 de septiembre para presentar sus obras a este concurso, que repartirá un total de 19.000 euros en premios.

Con la convocatoria de la trigésimo quinta edición de "este prestigioso premio de pintura, el IEG continúa con su labor divulgadora de la creación artística en nuestra provincia", destaca en un comunicado la vicepresidenta primera de la Diputación y responsable del IEG, Francisca Medina.

Así, cada año "se reconoce el trabajo de un artista merecedor de este galardón y también se promociona la creatividad entre los andaluces que se inician en el arte con la concesión del Premio Jóvenes Talentos Andaluces", apostilla Medina, quien precisa que este año, con motivo del setenta aniversario del IEG, este concurso de pintura incluirá una exposición especial, en la que se reunirán los cuadros de los 34 ganadores que ha tenido este certamen a lo largo de su historia.

Cualquier artista mayor de 18 años podrá presentar su obra a este concurso, que cuenta con un primer premio de 10.000 euros. Además, aquellos que hayan nacido o estén empadronados en algún municipio de Andalucía y tengan menos de 40 años podrán optar al premio Jóvenes Talentos Andaluces, con una dotación económica de 5.000 euros y el compromiso por parte de la Diputación de realizar una muestra con las obras del artista galardonado, además de un catálogo de la misma financiado por el IEG. Por último, se entregarán dos accésit con un premio de 2.000 euros para cada uno de ellos.

Cada participante deberá presentar una obra, como unidad o de conjunto, de tema libre, en un formato mínimo de 1x0,8 metros y máximo de 2x2 metros, debidamente enmarcada y firmada por su autor. El jurado elegirá los mejores trabajos siguiendo varios criterios, entre los que se valorarán especialmente la personalidad creativa, la contribución al mundo del arte y la calidad artística en concordancia con su tiempo. De este modo, se hará una preselección que determinará las obras que formarán parte de una exposición y entre las cuales se elegirán las premiadas, que pasarán a formar parte del fondo artístico del IEG.

"Con estos premios, la Diputación de Jaén, a través del IEG, promueve una iniciativa cuyo objetivo es apoyar la cultura en la provincia de Jaén, en este caso las artes plásticas", puntualiza Medina.

A lo largo de su larga trayectoria, el Premio 'Emilio Ollero' ha adquirido "un gran prestigio, siendo valorado y respetado tanto dentro como fuera de nuestra provincia, lo que se demuestra además con el gran número de artistas de fuera de Jaén que cada año participan en el mismo", añade la vicepresidenta primera.

En la última edición del concurso, el primer premio recayó en el pintor sevillano Jorge Gallego, con su obra 'Huecos del hombre', mientras que el premio Jóvenes Talentos Andaluces fue para el artista jiennense Francisco Carrillo, que presentó una obra titulada 'Fantasía de un gentil niño'. El palmarés se completó con los accésit logrados por Bernardino Sánchez, de Granada, y Rafael Cervantes, de Córdoba, por sus obras, 'In God we trust' y 'The last portrait 1', respectivamente.