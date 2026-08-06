Abre al tráfico la carretera que une Orcera (Jaén) con el puente del Aguadero tras su acondicionamiento

Puesta en servicio de la JA-9116 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ORCERA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha abierto hoy al tráfico la carretera JA-9116 que une Orcera con el puente del Aguadero, una vía que ha acondicionado con una inversión superior a los 400.000 euros.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha asistido junto al alcalde orcereño, Juan Francisco Fernández, a la puesta en servicio de esta vía de más de 2,6 kilómetros, que se ha adecuado en su totalidad.

En este acto, Agea ha destacado la elevada inversión que se ha realizado en esta carretera y la importancia estratégica de esta vía para el municipio de Orcera "que es todo un referente del turismo en la Sierra de Segura y en la provincia de Jaén", además de hacer hincapié en la apuesta que está realizando la Diputación de Jaén en la mejora de carreteras de su titularidad.

"En el ejercicio 2026 estamos hablando de 26 millones de euros a los que hay que añadir otros 40 millones de euros del Gobierno de España para restituir todos los daños que se han producido en las vías que son titularidad de esta Diputación", ha señalado el diputado de Infraestructuras Municipales.

Las intervenciones realizadas en la JA-9116, que une Orcera con el puente del Aguadero y facilita el acceso de este municipio a otras localidades de la zona como La Puerta de Segura y Hornos, han contribuido fundamentalmente a la mejora del firme y de la seguridad vial.

"Hemos realizado un refuerzo de firme, una nueva capa de aglomerado en los 2,7 kilómetros de longitud que tiene esta vía, además de que hemos renovado la señalización, tanto horizontal como vertical, y hemos puesto 300 metros de barrera de protección, por lo que le hemos hecho que esta vía esté en óptimas condiciones de ser utilizada por los vecinos y vecinas", ha explicado Agea.

Además de esta intervención, la Diputación de Jaén tiene previsto llevar a cabo otras actuaciones en carreteras de este término municipal, como en la que une Orcera con Segura de la Sierra, en la que se van a invertir 168.000 euros.

Agea ha apuntado que la Administración provincial va a "seguir trabajando para mejorar nuestras comunicaciones, para hacer arreglos integrales en las carreteras" con el fin de que "nuestros pueblos tengan mejores comunicaciones".