Albanchez de Mágina (Jaén) inaugura su nuevo hogar del pensionista

JAÉN 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Albanchez de Mágina (Jaén) ha inaugurado este sábado el nuevo hogar del pensionista San Francisco de Paula, en el marco de un acto en el que ha intervenido el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, junto al alcalde de esta localidad, Diego Fernández, y que ha contado con la actuación del grupo de baile 'La seda'.

En este acto, Reyes ha destacado el trabajo realizado por este Consistorio para la habilitación de este espacio "en un tiempo récord". "Ha sido un proyecto cuya materialización despertaba mucha ilusión y en el que el ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, ha puesto todo su empeño para hacerlo realidad lo antes posible", lo que ha permitido que "podáis contar con unas instalaciones de calidad, adaptadas a las necesidades de los vecinos y las vecinas de esta población, y con las que se da respuesta a una de vuestras principales demandas".

La Diputación Provincial de Jaén ha colaborado con la concesión de 200.000 euros a través del Fondo de Cooperación Municipal para facilitar al Consistorio albanchelero la adquisición del inmueble en el que se ubica este nuevo hogar del pensionista.

Estas nuevas instalaciones "seguirán siendo uno de los principales puntos de encuentro, como lo era el anterior hogar del pensionista, un lugar para compartir momentos y el tiempo libre que, merecidamente, pueden disfrutar nuestros mayores", ha apuntado el presidente de la Administración provincial.

Al respecto, Reyes ha hecho hincapié en la importancia de que los municipios cuenten con este tipo de espacios que "contribuyen a que la población de más de 65 años permanezca activa y a combatir uno de los principales problemas a los que se enfrentan, como es la soledad".

En este sentido, con el objetivo de favorecer el envejecimiento activo, desde la Diputación de Jaén se lleva a cabo "un amplio calendario de actividades deportivas y de ocio para los mayores, del que se han beneficiado más de 8.600 personas y que ha llegado a más de 120 poblaciones de la provincia", ha apuntado Reyes.

Asimismo, ha recordado la prestación del servicio de ayuda a domicilio que gestiona la Administración provincial en los municipios menores de 20.000 habitantes, "con el que se atiende a más de 12.000 personas en la provincia y que es fundamental para que puedan permanecer en sus respectivos domicilios", ha apuntado.

Por último, ha incidido en que la prestación de este tipo de servicios pone de manifiesto "la importancia de proteger y preservar derechos como la sanidad, la educación públicas o la dependencia, que son claves para la calidad de vida y para mantener a la población en el territorio y en el ámbito rural".