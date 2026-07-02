Alcalá la Real (Jaén) será escenario del 11 al 17 de julio de las finales de la Andalucía Summer Cup

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

Alcalá la Real (Jaén) y los municipios granadinos de Armilla y Ogíjares acogerán la Andalucía Summer Cup, un torneo de hockey que reunirá a las selecciones sub-18, masculinas y femeninas, de 8 naciones. La competición se celebrará del 11 al 17 de julio con el patrocinio de la Diputación de Jaén.

"Alcalá la Real se va a convertir durante unos días en el epicentro europeo del hockey hierba con la celebración de la Andalucía Summer Cup", ha dicho la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, que ha participado en la presentación de esta competición junto al alcalde, Marino Aguilera.

Ha añadido que Andalucía, y especialmente las provincias de Jaén y Granada, "se han consolidado en los últimos años como un punto de referencia para el hockey, acogiendo competiciones de primer nivel y demostrando una gran capacidad organizativa", ha dicho Arco, que también ha valorado "la apuesta firme por el deporte como herramienta de desarrollo, de cohesión y de igualdad".

Las selecciones de España, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Inglaterra, Escocia, Irlanda y Canadá disputarán este torneo en el que se jugarán un total de 40 partidos y cuyas finales tendrán lugar en la ciudad alcalaína.

"Alcalá la Real cuenta con una sólida tradición en el hockey, un deporte que forma parte de su identidad y de su tejido social. Hoy, esa tradición se proyecta al mundo acogiendo un evento que no sólo reúne talentos deportivos, sino que también fortalece la imagen de nuestro municipio como sede de grandes competiciones", ha subrayado la diputada provincial.

Arco se ha referido también al impacto económico y promocional que genera este tipo de eventos. En este punto ha manifestado que Alcalá la Real "será escaparate de valores fundamentales como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la igualdad de oportunidades y la convivencia entre culturas", pero, además, este evento deportivo "representa una oportunidad clara para dinamizar la economía local, generando actividad en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios, consolidando al deporte como un motor económico y de proyección territorial".

Las ocho selecciones participantes, tanto en categoría masculina como femenina, se dividen en dos grupos. Las dos primeras clasificadas de cada grupo accederán a las semifinales, mientras que las terceras y cuartas clasificadas competirán por los puestos del quinto al octavo.

Las semifinales se jugarán el 16 de julio en la provincia de Granada, mientras que las finales y los partidos por el bronce se disputarán el viernes 17 de julio en Alcalá la Real. En total, serán 18 equipos y 320 deportistas los que competirán en esta Andalucía Summer Cup de hockey hierba.