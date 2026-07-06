Alcaudete (Jaén) regresará al medievo el próximo fin de semana para celebrar sus Fiestas Calatravas

Yolanda Caballero y Francisca Medina en la presentación de las Fiestas Calatravas de Alcaudete - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad jiennense de Alcaudete vivirá este próximo fin de semana regresará este fin de semana a la época medieval con la celebración de sus Fiestas Calatravas, que en su vigésimo primera edición se desarrollarán entre el 10 y el 12 de julio.

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la alcaldesa alcaudeteña, Yolanda Caballero, han dado cuenta de este evento, que forma parte del programa de animación 'Vive Castillos y Batallas', que promueve la Diputación de Jaén.

En la presentación de esta actividad, Medina ha subrayado que se trata de una "una celebración que representa con orgullo la historia, la cultura y la identidad de este municipio y, por ende, de toda la provincia de Jaén".

Por ello, ha felicitado a sus promotores, desde el Ayuntamiento de Alcaudete hasta las asociaciones, colectivos, voluntarios y todas las personas que "con su esfuerzo y dedicación hacen posible que estas fiestas sigan creciendo año tras año, convirtiéndose en un referente del turismo cultural y de la recreación histórica en Andalucía".

Para la vicepresidenta cuarta de la Diputación, este evento "es mucho más que una programación de actividades". "Estamos ante una oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces, para poner en valor un patrimonio excepcional y para mostrar al mundo la riqueza histórica de Alcaudete, estrechamente ligada a la orden de Calatrava y a su maravilloso y magnífico castillo", ha dicho la diputada.

Por todo ello, Medina ha enfatizado que desde la Diputación Provincial de Jaén van a seguir apostando por iniciativas que preserven el patrimonio, que "dinamicen, además, la economía local y que proyecten la imagen de nuestros municipios".

Estas fiestas son, según Medina, un "magnífico ejemplo" de cómo la cultura y la historia pueden convertirse en motores de desarrollo, atrayendo cada año a miles y miles de visitantes", ha concluido.

Por su parte, Yolanda Caballero ha desgranado algunas de las causas del éxito logrado por estas fiestas después de 21 ediciones. "Este evento no es meramente lúdico, también es una promoción turística de primer nivel y una manera de que todo el mundo conozca el rico patrimonio histórico que atesoramos en nuestro pueblo", ha remarcado la alcaldesa.

Así, desde que empezaron con las Fiestas Calatravas han ido creciendo exponencialmente los visitantes, y se está en torno a unos 10.500 al año, algo que "para un pueblo pequeño como el nuestro es muchísimo".

En esta línea, Caballero ha señalado que el éxito de las Fiestas Calatravas se debe principalmente a una conjunción de dos factores. Por una parte, ha apuntado al hecho de que aunque durante esos días se puede pasar muy bien en las tabernas que montan todas las asociaciones y el tejido cofrade de Alcaudete y pasearse por el mercado medieval, ante todo "lo que hay es ese recreacionismo histórico que nos sumerge en la vida medieval en un castillo calatravo en los siglos XII y XIII".

Este recreacionismo histórico es para la alcaldesa "lo que la mayoría de los visitantes que se acercan a Alcaudete en este tiempo van buscando", ha asegurado la alcaldesa.

Por lo que respecta a la programación de este año, se contará con tres montajes novedosos: la Noche Calatrava, que es un espectáculo de fuego, circo y leyenda; la escaramuza entre Cardira y Militia Regis, y Rex Infernum, que es un pasacalles con personajes fantásticos.

Junto a estas propuestas, y a la actividad principal que será un año más el Asalto a la Villa, previsto para la jornada del sábado, el domingo será "un día muy especial" porque se ha programado teatro a pie de calle.

Continuando con los factores que han convertido a las Fiestas Calatravas en lo que son hoy en día, la alcaldesa de Alcaudete ha apuntado el contar con nueve asociaciones que "están exclusivamente conectadas con el engrandecimiento de nuestras fiestas, asociaciones recreacionistas que no solo se visten ese fin de semana, que no solo nos ofrecen sus recreaciones o el asalto a la villa".

Son colectivos que "se están documentando durante todo el año, que leen, que se preparan, que consultan documentos históricos, que se informan, que contactan con otras asociaciones para ver cómo eran los nazaríes, para ver cómo vivían los calatravos y que, además, a lo largo de las fiestas hacen también campamentos en el castillo".

Al respecto, Yolanda Caballero ha resaltado el "esfuerzo grandísimo que hacen para que todos los visitantes que se acerquen hasta Alcaudete puedan vivir realmente esa experiencia inmersiva que es un lujo para los sentidos y que permite conocer cómo se vivía en esas épocas".

Por último, Caballero ha destacado el trabajo que se lleva a cabo también desde una de las asociaciones más jóvenes de Alcaudete "en algo que es fundamental como es llevar las Fiestas Calatravas al público infantil haciendo las precalatravas infantiles en todos los centros educativos".

De esta forma, el domingo está dedicado a los más pequeños, que "se disfrazan y salen por la calle y que disfrutan de una merienda en el entorno del castillo, y así se está creando cantera". En esta línea, ha terminado señalando que "se diseñaron unos petos preciosos que llevan todos los niños y niñas y es una maravilla por la implicación que tienen, de ahí que el domingo va a estar siempre vinculado a los más pequeños".