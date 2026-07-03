Andújar (Jaén) cierra su II Torneo Internacional de Ajedrez con la entrega de premios

Entrega de premios del II Torneo Internaconal de Ajedrez de Andújar - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

Andújar (Jaén) ha cerrado su II Torneo Internacional de Ajedrez 'Lince Andújar Chess Open Jaén Paraíso Interior' con la entrega de premios. Ha sido una competición en la que han tomado parte más de 130 jugadores procedentes de unos 25 países y que ha contado con el patrocinio de la Diputación de Jaén.

El acto de entrega de premios a los ganadores se ha celebrado en la antigua Iglesia de Santa Marina y ha contado con la presencia del vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, y del delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, José Ayala, así como el presidente del Club Ajedrez Andújar, Francisco Javier Ruiz, entre otras autoridades.

Perales ha justificado el patrocinio de este torneo por parte de la Diputación "por lo que supone desde el punto de vista del fomento del deporte, pero también por la promoción de nuestra provincia más allá de nuestras fronteras, sobre todo teniendo en cuenta el elevado número de jugadores que proceden de otros países".

Además, ha indicado que la Administración provincial "ha respaldado tradicionalmente este tipo de eventos, que también tienen importancia desde el punto de vista económico para la ciudad de Andújar y para la propia provincia".

Con la celebración de esta competición, Perales ha puesto el acento en que Jaén "sigue siendo un referente en el mundo del ajedrez", ya que la provincia "siempre ha tenido un peso importante en este deporte porque aquí se han celebrado relevantes torneos con leyendas mundiales del ajedrez y han tenido lugar numerosos campeonatos de España en distintas categorías".

Al respecto, ha señalado que "pese a que solo lleva dos ediciones celebradas, esta cita andujareña ya ha alcanzado "una gran proyección y está considerada como una de las mejores en el calendario de esta modalidad deportiva de nuestro país, como le ha reconocido la Federación Española de Ajedrez".

Por todo ello, el vicepresidente segundo de la Diputación se ha mostrado "satisfecho" de que se celebren citas de este nivel en la provincia, al tiempo que ha felicitado a los responsables de la preparación de este torneo, el Club Ajedrez de Andújar, y a los participantes.

Por su parte, Francisco Javier Ruiz se ha mostrado satisfecho por el desarrollo de este torneo, que ha calificado como un éxito porque "las partidas se han retransmitido y han sido muy competidas". Todo esto, según Ruiz, ha permitido llevar "el nombre de Andújar a todo el mundo, literal y objetivamente".