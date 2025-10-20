La asociación baezana Abisc celebrará su 25 aniversario con propuestas que reivindican la actividad empresarial local

BAEZA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La Asociación Baezana de Industrias, Servicios y Comercio (Abisc) celebrará su 25 aniversario con una diversas actividades, dirigidas tanto a la ciudadanía como a la dinamización de la actividad local, que quieren reivindicar la importancia del comercio de proximidad.

Así se ha puesto de relieve este lunes en la presentación del convenio de colaboración suscrito entre la Diputación y esta entidad, en la que han participado el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y el presidente de Abisc, Sebastián Moreno, junto al concejal de Comercio, Antonio Jesús Ruiz.

Con ello, se pretende respaldar una programación especial de actuaciones destinadas a dar visibilidad a las empresas locales y concienciar a la población de la importancia del comercio local de proximidad como eje de la economía circular en Baeza.

"La Diputación de Jaén tiene entre sus objetivos apoyar cuantas iniciativas se llevan a cabo encaminadas a la promoción y el desarrollo socioeconómico de la provincia. En este sentido, colaboramos y divulgamos la innovación y el emprendimiento con los agentes económicos, sociales y territoriales", ha afirmado Carmona.

Entre estos agentes, según ha añadido, se encuentra esta Asociación Baezana de Industrias, Servicios y Comercio, que cuenta con más de 200 empresarios y empresarias de todos los sectores que componen el tejido económico de Baeza".

El proyecto '25 aniversario Abisc' contempla actividades de todo tipo, entre las que destacan jornadas formativas para los empresarios, fiestas de animación en la calle, talleres infantiles y campañas de comunicación y dinamización comercial.

Una programación que tiene como objetivo establecer conexiones entre los negocios locales y la comunidad a través de campañas anuales o mediante el entorno digital y en la que también tendrá cabida un acto conmemorativo el próximo 20 de noviembre.

En este acto central se hará homenaje a los miembros fundadores de Abisc y a los presidentes que, a lo largo de estos años, han estado al frente de la asociación. Además, se reconocerá a instituciones y entidades que han apoyado a los comerciantes y empresarios baezanos.

"25 años no son fruto de la casualidad, sino del trabajo, del esfuerzo y de la constancia de los empresarios y empresarias de Baeza. Y, por supuesto, en esta efeméride vamos a apoyarlos desde la Diputación Provincial con una aportación de 15.000 euros para colaborar en las diferentes iniciativas, eventos y actos programados en torno a este aniversario", ha dicho.

En este sentido, el diputado de Empleo y Empresa ha puesto de relieve la necesidad de trabajar de la mano del sector privado para crear sinergias empresariales y fortalecer el asociacionismo.