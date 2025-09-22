Begíjar (Jaén) distingue como alcalde honorífico a Ildefonso del Jesús García

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Begíjar (Jaén) ha celebrado el acto de entrega de los honores y distinciones que otorga el ayuntamiento de esta localidad, en el que ha sido distinguido como alcalde honorífico Ildefonso del Jesús García.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha estado acompañado por el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha sido el encargado de presentar a Del Jesús en este acto en el que también ha intervenido el alcalde begijense, Diego Soriano.

En su intervención, Reyes ha puesto de relieve la figura y trayectoria de Ildefonso del Jesús, que estuvo al frente del consistorio de este municipio de la comarca de La Loma a lo largo de más de dos décadas.

Del Jesús "está detrás de muchos de los proyectos y actuaciones que han contribuido al desarrollo de esta localidad y gracias a él son realidad infraestructuras y servicios como la Casa de la Cultura, la biblioteca municipal, el Parque de la Igualdad o el pabellón municipal deportivo, que también llevará su nombre", ha recordado el presidente de la Diputación Provincial.

Asimismo, Reyes ha destacado la "honestidad, lealtad y cercanía hacia los demás" que siempre ha mostrado Ildefonso del Jesús, al que ha definido como "un alcalde ejemplar", subrayando que ha sido "un político de enorme vocación que ha demostrado con creces la utilidad y la importancia de la labor política, de la política con mayúsculas".

Junto a Ildefonso del Jesús García, en este acto el Ayuntamiento de Begíjar también ha reconocido a Ildefonso Araque con la Cruz de Plata de Permanencia al Cuerpo de la Policía Local de Begíjar, y ha entregado la Medalla de Oro de la Villa de Begíjar al mérito deportivo al Begíjar Club de Fútbol por el 50º aniversario de su fundación.