Burunchel (Jaén) dispondrá de un campo de fútbol-5 de césped artificial con una inversión de 87.500 euros

BURUNCHEL (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

La población de Burunchel, perteneciente a La Iruela (Jaén), dispondrá de un campo de fútbol-5 de césped artificial con una inversión de 87.500 euros, de los que la Diputación aportará la mayor parte (80.000 euros).

Así se ha puesto de relieve en la presentación del proyecto de construcción de un campo de fútbol-5 de césped artificial, en la que han participado el alcalde de La Iruela, Daniel Sánchez; el pedáneo de Burunchel, Ramón Bustos, y el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

Este último ha destacado que este núcleo urbano va a contar en los próximos meses con una nueva instalación deportiva gracias a la colaboración entre la Administración provincial y el Ayuntamiento de este municipio, según ha informado este jueves la Diputación.

"Se trata de una infraestructura deportiva novedosa consistente en construir un nuevo campo de fútbol-5 de césped artificial, que conllevará también una nueva iluminación para mejorar la eficiencia energética y una mejora también importante de la accesibilidad", ha afirmado.

Para ello, está previsto que se instale alumbrado de alta eficiencia energética mediante el uso de proyectores led de muy bajo consumo y se crearán plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida con el fin de hacer más accesibles estas instalaciones.

Este proyecto, que tiene un presupuesto total de 87.500 euros, como precisa Agea, se enmarca en el Plan Especial de Inversiones en materia de cultura y deportes para municipios de menos de 20.000 habitantes. Un programa al que "la Diputación Provincial de Jaén ha destinado cuatro millones de euros con los que 50 ayuntamientos van a poder mejorar sus infraestructuras culturales y deportivas".

"Con iniciativas como esta, queremos llegar a todos los rincones de la provincia, darle dignidad a los núcleos urbanos pequeños para que disfruten de infraestructuras de calidad, que sientan el apoyo de la Administración provincial y que podamos defender el mundo rural como hasta ahora lo estamos haciendo", ha destacado Agea.

En este sentido, ha concluido señalando que este proyecto en Burunchel "es una muestra más de que con voluntad política" se puede "hacer que sitios con poca población dispongan de infraestructuras dignas y de calidad".

"En este caso, un campo de fútbol de césped artificial "para disfrute de los habitantes de este núcleo urbano que también suponga un instrumento más de fomento del turismo, ya que estamos en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas", ha señalado.