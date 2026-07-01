Un carril peatonal conectará la Estación Linares-Baeza (Jaén) con la Vía Verde del Guadalimar

Presentación del proyecto - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén va a destinar 108.000 euros a la construcción de un carril peatonal que conectará la población de la Estación Linares-Baeza con el Camino Natural Vía Verde del Guadalimar.

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, ha informado sobre esta actuación junto al alcalde de esta entidad local autónoma (ELA), Melchor Villalba. En su intervención, Perales ha destacado la importancia de este proyecto, con el que la Administración provincial da respuesta a una demanda del Ayuntamiento de y los vecinos de esta ELA del término municipal de Linares.

"Hoy damos un paso más y muy importante para dar solución a esta demanda de los vecinos y vecinas de la Estación Linares-Baeza, puesto que para acceder al Camino Natural Vía Verde del Guadalimar tenían que hacerlo por medio de la carretera de Miraelrío", ha dicho Perales.

Para dar una solución se construirá un carril peatonal de 350 metros, que transcurrirán desde la finalización del casco urbano de esta población hasta la entrada del puente de esta vía verde. La partida para este proyecto, que tendrá un plazo de ejecución de tres meses, se incluirá en los Presupuestos de la Administración provincial para 2027, "con el objetivo de que este proyecto sea, cuanto antes, una realidad", ha señalado Perales.

Perales ha lamentado que el Ayuntamiento de Linares haya iniciado la venta de un tramo de la Vía Verde que finaliza donde va a empezar este nuevo carril peatonal, por lo que "este carril podría haber sido un nexo de conexión entre la Vía Verde de Linares y la Vía Verde del Guadalimar que gestiona la Diputación".

Por su parte, el alcalde de la Estación Linares-Baeza ha mostrado su satisfacción por la ejecución de este proyecto que era algo "muy demandado", ya que el Camino Natural Vía Verde del Guadalimar "es el principal sitio de expansión" que se usa para "hacer deporte y conectar con la naturaleza".

En este sentido, Villalba ha remarcado la relevancia de este proyecto de cara a garantizar la seguridad de los usuarios del Camino Natural Vía Verde del Guadalimar. Esta actuación supone "seguridad", porque son 350 metros que, "a priori, parecen una distancia bastante corta, pero que es un tramo bastante peligroso", ya que se usa el arcén de la carretera que conecta con Miraelrío, y en la que el tráfico "se acentúa aún más en los meses de invierno con la campaña de recogida de aceituna".

El nuevo carril peatonal que conectará la Estación Linares-Baeza con este camino natural contará con un firme con una capa de zahorra artificial de 25 centímetros de espesor, otra de aglomerado asfáltico de cinco centímetros y una final de microaglomerado en frío de color verde. El trazado del carril se diferenciará de la carretera con una barrera de seguridad y contará también con una valla de protección con materiales similares a la madera.