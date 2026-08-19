El castillo de Bedmar (Jaén) acoge el IX Campo de Voluntariado de Arqueología, centrado en la zona del Alcazarejo

Visita a las excavaciones del IX Campo de Voluntariado de Arqueología. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BEDMAR (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El castillo de Bedmar (Jaén) acoge el IX Campo de Voluntariado de Arqueología, con excavaciones que en esta ocasión se centran en el Alcazarejo, zona donde se localizan diferentes estancias actualmente colmatadas por derrumbes.

El objetivo es obtener nueva información sobre este sector y recuperar progresivamente estancias y espacios de la fortaleza que sirvan de base para futuras intervenciones de restauración y conservación, así como para su puesta en valor.

Un equipo de técnicos encabezado por la arqueóloga Ana Isabel Martínez participa en estos trabajos, en los que también toman parte 15 voluntarios procedentes de distintos puntos de España y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México.

El Ayuntamiento de Bedmar con la coordinación del Centro Paleomágina impulsa este Campo de Voluntariado de Arqueología, que cuenta con la colaboración de la Diputación jiennense, la Caja Rural de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en una visita al castillo, en la que, junto a la directora de la excavación, han estado el alcalde bedmareño, Enrique Carreras; el director del Centro Paleomágina, Marcos Antonio Bernal; y el diputado provincial Francisco Reyes, según ha informado la Administración provincial.

Este último ha destacado el papel que desempeñan estos trabajos para este municipio de Sierra Mágina, "ya que consolidan a Bedmar como un referente de la arqueología cada verano en la provincia de Jaén".

"Estas excavaciones permiten poner en valor esta importante fortaleza y conocer nuevos datos que nos ayuden a seguir profundizando no solo en la historia del municipio y de esta comarca, sino también en la de todo nuestro territorio", ha afirmado.

En esta línea, Reyes ha valorado la labor que realiza el equipo encargado de realizar estas excavaciones, "un trabajo que, durante nueve ediciones, está permitiendo avanzar en el conocimiento y la recuperación del Castillo de Bedmar, una joya del patrimonio de este municipio del siglo XV".

Igualmente, ha señalado la importancia del Campo de Voluntariado de Arqueología como iniciativa que "combina investigación, conservación y divulgación del patrimonio, al tiempo que ofrece a los jóvenes participantes la oportunidad de conocer y contribuir directamente a la recuperación de un recurso patrimonial de especial relevancia para Bedmar y para el conjunto de Sierra Mágina".