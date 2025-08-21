Cerca de 150 asociaciones de Jaén reciben 330.000 euros de Diputación para actividades sociales, de igualdad o juventud

Archivo - Detalle de la fachada de la Diputación de Jaén. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha resuelto la convocatoria de subvenciones que cada año destina a asociaciones, federaciones y confederaciones sin ánimo de lucro que se dedican a trabajar en temas sociales, de igualdad o juventud. Una línea de ayudas dotada con 330.000 euros, de la que este año se van a beneficiar cerca de 150 entidades de casi todos los municipios de la provincia.

"Con la resolución definitiva de estas ayudas, estos colectivos tienen en su poder esa aportación que les ha otorgado la Diputación precisamente para que puedan llevar a cabo las actividades o proyectos que nos presentaron", ha explicado la vicepresidenta segunda, Francisca Medina.

La también diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud ha incidido en que esta partida "pone de manifiesto el importante apoyo económico que presta la Administración provincial al tejido asociativo" jiennense.

"Este compromiso es total, porque somos conscientes de la importancia que tiene la participación social y las asociaciones y colectivos de nuestra provincia, de ahí la puesta en marcha de esta convocatoria de ayudas que está dirigida tanto a la atención de mujeres, mayores y jóvenes, a colectivos de personas con discapacidad, personas con adicciones o migrantes, entre otros asuntos", ha afirmado.

Medina ha explicado que, a través de este tipo de iniciativas, la Diputación intenta contribuir, en la medida de sus posibilidades y competencias, "a que se puedan desarrollar esos pequeños proyectos, esas actuaciones o esas medidas que demandan estas entidades" y que "están relacionadas con el objeto de esta convocatoria para llevar a cabo esa dinamización tan necesaria".

Colectivos como Aprompsi, ALES, Aprosoja, Ainper, FOAM, Apaem, Aplijer, Alcer, Aspramif, Adacea o Jaén Acoge, además de asociaciones de mujeres de numerosos municipios de la provincia son algunos de los beneficiarios.

Entidades centradas en atender las necesidades de personas enfermas del corazón, alzhéimer y otras demencias, parkinson, fibromialgia, autismo o distintas discapacidades físicas y psíquicas también reciben el apoyo de estas subvenciones, con las que financian parte de los programas que desarrollan anualmente en buena parte de la geografía jiennense.