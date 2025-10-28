Clubes de lectura de Mágina (Jaén) participan en un encuentro con escritores de esta comarca

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 personas pertenecientes a clubes de lectura de la comarca jiennense de Sierra Mágina han participado en un encuentro con autores de esta zona de la provincia de Jaén.

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén y responsable del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) ha participado en esta actividad organizada por la Asociación de Desarrollo Rural (ADR) de Sierra Mágina en colaboración con la Administración provincial en el marco del programa de comarcalización cultural y deportiva que lleva a cabo esta ADR a lo largo del año.

Los autores Antonio Navarro, de La Guardia, y María José Ruiz, de Huelma, han sido los que han tomado parte en este encuentro que se ha desarrollado en la Biblioteca Literaria Giennense, ubicada en la Diputación.

Navarro, coordinador del club de lectura Mantisa de su localidad natal, ha publicado distintos cuentos infantiles, como 'El Bosque de Minu' o 'Mateo y el tesoro'. También es autor de varias novelas, entre las que se encuentran 'Cuando la miseria nos come', 'El laberinto de Peter Pan' o 'El muchacho que no estaba loco'.

Por su parte, María José Ruiz, que forma parte del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Huelma, ha participado en diferentes concursos de relato y poesía. Publicó su primer poemario en 2022, bajo el título 'Luz de plata' y este año ha visto la luz el segundo, titulado 'Alma de mujer'.