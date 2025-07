El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén aborda el control del Virus del Nilo

JAÉN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha informado al Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén sobre "cinco temas de actualidad y de interés para los 97 ayuntamientos de la provincia", entre los cuales se encuentran la labor que está desarrollando la Administración provincial para vigilar y controlar el Virus del Nilo Occidental en las localidades jiennenses.

Asimismo, se ha informado de la ejecución del Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas; el nuevo Plan de Empleo para los municipios; la devolución del Premio de Cobranza o la situación en la que se encuentran los fondos europeos que gestiona la Diputación.

A este Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén han asistido responsables de 48 municipios --35 gobernados por el PSOE, cinco por independientes, dos por Ciudadanos, Izquierda Unida y Andalucía por sí, y uno de Jaén Merece Más y Unidas Podemos--. El PP ha optado por no asistir para mostrar su desacuerdo con el hecho de que no se hibiera convocado de forma previa la junta asesora de este órgano.

De esta forma, el máximo responsable de la Diputación ha detallado qué está haciendo la Diputación para hacer frente a la enfermedad del Virus del Nilo Occidental. Al respecto, Reyes ha señalado que el año pasado, en el mes de octubre, se celebró un Consejo de Alcaldes y Alcaldesas dedicado a los problemas y consecuencias que estaba ocasionando el Virus del Nilo en la provincia de Jaén.

"En ese momento, lo que hicimos fue ponernos a disposición de los ayuntamientos afectados para hacer frente a este problema de salud pública, y aprobamos un crédito extraordinario de 500.000 euros para colaborar con los ayuntamientos ante esta situación", ha precisado antes de asegurar que están "colaborando con los ayuntamientos en la vigilancia y en el control de los vectores de transmisión de esta enfermedad".

Ahora, se están prestando servicios de desinsectación y de actuación integral en la vigilancia y control de estos vectores en 32 localidades de la provincia. "Lo hacemos a través de una cooperación tanto técnica como asistencial para abordar este problema de salud que, desgraciadamente, se extiende, según la Junta de Andalucía, a 85 municipios jiennenses que están en riesgo alto, medio y bajo", ha añadido.

Además de este asunto, están trabajando de la mano de los ayuntamientos, "toda vez que la Junta lo único que está haciendo es decirles en qué nivel de riesgo se encuentran, si alto, medio o bajo, y en algún caso si se detectan insectos", aunque a día de hoy no se tiene constancia de que haya habido ningún caso en la provincia de Jaén.

Por otro lado, en esta sesión del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas se ha puesto de relieve en qué estado se encuentra el Plan Urgente de Infraestructuras de abastecimiento hidráulico en la provincia de Jaén. Se trata de un plan surgido del convenio firmado con el Ministerio de Transición Ecológica por un importe de 206 millones de euros, que va a permitir actuar en 50 municipios.

Al respecto, el presidente de la Diputación ha apuntado que se van a ver beneficiados "270.000 habitantes de la provincia de Jaén, ya que estas obras permitirán mejorar el abastecimiento para que estén preparados cuando se produzcan momentos de dificultad y de sequía".

Otra de las cuestiones que se han tratado en este foro ha sido la del nuevo Plan de Empleo para los municipios, una iniciativa que Reyes ha explicado "no se ejecuta con motivo de la campaña de la aceituna, como sucedió el año pasado con otro Plan de Empleo de tres millones de euros por la falta de jornales".

En este punto, ha aclarado que "se pone en marcha a petición de los alcaldes y alcaldesas, porque con este Plan de Empleo de la Diputación, también con un importe de tres millones de euros que van a recibir todos los ayuntamientos jiennenses de menos de 20.000 habitantes, estos municipios van a poder sumar sus propios recursos al dinero que les corresponda de este plan --que se reparte en función del número de habitantes de cada localidad-- con el objetivo de que los jornales que echen puedan computar para la renta agraria y solicitar el subsidio agrario".

En esta línea, Reyes ha precisado que esta iniciativa "es una demanda de los alcaldes, porque si no se pone en marcha este Plan de Empleo, los jornales de los ayuntamientos no cuentan para esos conceptos, salvo los del PFEA".

En este consejo, el presidente de la Diputación también ha informado de la devolución, un año más, de parte del Premio de Cobranza, concretamente un tercio de lo que la Administración provincial ha cobrado a los ayuntamientos que le tienen delegado el cobro de sus tributos.

"Van a disponer de este dinero de manera inmediata, como muy tarde, en el mes de septiembre", ha subrayado Reyes sobre una medida que va a beneficiar a 95 municipios de la provincia de Jaén, y que son todos aquellos a los que desde la Diputación Provincial les recauda algún tipo de impuesto, de precio público o de algunos tipos de las ordenanzas municipales.

Por último, en esta reunión del Consejo, Reyes ha dado cuenta de la situación en la que se encuentran los fondos europeos que maneja esta administración. Así, a día de hoy, se está gestionando directamente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia un total de 27 proyectos por un importe de 39,8 millones de euros.

Igualmente ha informado de que siguen trabajando y ya han presentado un número importante de proyectos al nuevo marco comunitario 2021-2027, iniciativas que afectan a 74 ayuntamientos de la provincia de Jaén menores de 20.000 habitantes.

Son proyectos que Reyes ha apuntado que han diseñado y redactado desde la Diputación Provincial en contacto con los alcaldes y alcaldesas y que están pendientes de que, por parte del Gobierno de España, se resuelva la convocatoria, algo que, según Reyes, se va a hacer de manera inmediata".

Sobre estas solicitudes, el presidente de la Corporación provincial ha desgranado que suman un importe total de unos 65 millones de euros, aunque ha apostillado que "la cantidad que se apruebe para la provincia de Jaén será inferior a esta cifra" ya que se trata de una convocatoria a nivel nacional de concurrencia pública.

Pese a ello, ha defendido que han presentado "grandes proyectos" a esta convocatoria a la que sí se han podido presentar los municipios de menos de 20.000 habitantes, algo que no se pudo hacer en el marco anterior, porque solamente estaba destinada municipios mayores de 20.000 habitantes.

PLANTÓN DEL PP

A preguntas de la prensa, Reyes se ha referido también a la ausencia de alcaldes del Partido Popular en esta sesión, algo que ha calificado de "irresponsabilidad", ya que han aludido a que no se ha convocado previamente la junta asesora del Consejo. Sobre este particular, el presidente de la Diputación ha enfatizado que "no era necesario convocarla porque los puntos del orden del día no requerían votación, ya que eran solo de información".

Ha señalado que los cinco puntos del orden del día se han incorporado desde Presidencia, aunque "los alcaldes del PP también pueden hacer propuestas para añadir otros, pero para eso hay que trabajar".

"Con lo fácil que es remitir una carta o un escrito al presidente pidiendo que se incluya cualquier tema", ha dicho el presidente antes de incidir en que es "una irresponsabilidad no estar en este consejo para tratar cuestiones importantes que afectan a sus pueblos, temas de empleo, de abastecimiento de agua potable, del problema de los mosquitos o de los fondos europeos".

Por último, y en el apartado de ruegos y preguntas, algunos responsables municipales han solicitado, entre otras cuestiones, que la Diputación realice informes técnicos sobre competencias en infraestructuras educativas y vías pecuarias y han pedido información sobre la revalorización del suelo rústico.