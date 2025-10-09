El Consejo Asesor de Cooperación Internacional de la Diputación de Jaén aprueba un acuerdo de apoyo al pueblo palestino

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor de Cooperación Internacional de la Diputación de Jaén ha aprobado este jueves "por amplia mayoría" un acuerdo de apoyo al pueblo palestino.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha presidido esta reunión, en la que ha dado el visto bueno a una propuesta de acuerdo en la que se insta al cumplimiento del derecho internacional, la promoción de la paz y la defensa de los derechos humanos de la población palestina.

Este acuerdo --que ha contado con el apoyo de todos los miembros del consejo, a excepción de la alcaldesa de Quesada y el diputado provincial Antonio Losa, que se han abstenido-- ha sido uno de los principales asuntos abordados, según ha informado la Diputación.

Además, este órgano también ha tratado el presupuesto que destinará la Administración provincial en 2026 en materia de cooperación internacional, que superará los 868.000 euros, así como las principales líneas de acción que se han desarrollado a lo largo de este año.

Este consejo está destinado específicamente a cooperación internacional e impulsado por la Diputación con la presencia de distintas organizaciones no gubernamentales, sindicatos o la Universidad de Jaén, entre otras instituciones.

"Hemos querido aprovecharlo para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con la población palestina, con la esperanza de que el Gobierno israelí apruebe el acuerdo de paz con Hamás y acabe con ese genocidio que se está produciendo en la franja de Gaza", ha explicado Reyes.

En esta propuesta de acuerdo se exige "el fin del genocidio" y el cese de la ocupación ilegal israelí en el resto de territorios, así como el retorno de los refugiados, la liberación de los rehenes israelíes y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas para que pueda entrar la ayuda humanitaria que está en la frontera de Gaza.

Junto a esta cuestión, se ha analizado el presupuesto que la Diputación destinará a cooperación internacional el próximo año. Esta partida, que actualmente supera los 850.000 euros, se incrementará en más de 15.000 euros en 2026, por lo que estará por encima de los 868.000 euros.

"Volveremos a reforzar nuestro compromiso con la cooperación internacional, porque entendemos que es compatible resolver problemas de nuestros vecinos y vecinas con ayudar también a otras personas que están a miles de kilómetros de aquí, siendo solidarios, como antes lo han sido con nosotros cuando hemos atravesado periodos difíciles", ha destacado Reyes.

SUBVENCIONES

La Diputación de Jaén mantendrá el próximo ejercicio las líneas de actuación en materia de cooperación que ha desarrollado a lo largo de este año, de las que también se ha hecho balance en el marco de este consejo. También se ha acordado que, si concluye la guerra en Palestina, se hará "un especial esfuerzo para ayudar a la recuperación de este territorio".

En concreto, en este 2025, la convocatoria de subvenciones para proyectos por parte de ONG y entidades vuelve a estar dotada con 400.000 euros. De la misma se han beneficiado 14 organizaciones no gubernamentales que "son de Jaén, están comprometidas y haciendo un buen trabajo en países de América central, Sudamérica, norte de África o Sudáfrica".

Estas entidades han llevado a cabo iniciativas que abarcan desde la mejora del acceso a niños y adolescentes a una educación de calidad, hasta la prestación de atención médica a población vulnerable, la protección psicológica y la asistencia legal de mujeres y niñas o el fomento del emprendimiento entre mujeres y jóvenes.

También durante este ejercicio se han sufragado con 15.000 euros iniciativas de sensibilización ciudadana impulsadas por seis organizaciones no gubernamentales, a lo que se ha sumado la firma de acuerdos específicos para la ejecución de actuaciones de cooperación internacional con Acnur, Famsi, la Universidad de Jaén o la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), entre otras entidades.

Asimismo, tanto este año como en 2026, la partida para colaborar en situaciones de emergencia sobrevenidas asciende a 50.000 euros. Por último, se ha acordado que el próximo año se vuelva a llevar a cabo el Certamen de Fotografía Solidaria que convoca la Diputación y que en su última edición ha sido ganado por Catalina Gómez, por una serie de imágenes sobre la tribu Mundari.