Diputación aumentará hasta los 50.000 euros las ayudas para el programa de movilidad de la Universidad de Jaén

Foto de familia con los beneficiarios de las ayudas para el programa de movilidad de la UJA - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén aumentará hasta los 50.000 euros las ayudas para el programa de movilidad de la Universidad de Jaén (UJA) en el curso 2026/2027.

Así lo ha anunciado el presidente de la Administración provincial, Juan Latorre, que junto al rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha hecho entrega de un total de 66 ayudas de 600 euros cada una a alumnado de la UJA de cara a facilitar su participación en programas de movilidad internacional.

Latorre ha incidido en que estas ayudas son una muestra de que "los jóvenes son una auténtica prioridad para la Diputación de Jaén". Esta afirmación la ha apoyado aludiendo a las ayudas de Diputación para la adquisición de vivienda destinadas a jóvenes residentes en la comarca de la Sierra de Segura, que se extenderán a la comarca de El Condado", además de otras propuestas, entre las que ha citado "las ayudas dirigidas a pequeñas y medianas empresas de la provincia y también a autónomos para contratación indefinida, entre cuyos beneficiarios se encuentra también la población juvenil".

Respecto al programa de movilidad internacional de la UJA que apoya la Administración provincial, Latorre ha explicado que su objeto es "facilitar a estos jóvenes su estancia en el extranjero para vivir una experiencia diferente, para que complementen sus competencias académicas, lingüísticas y profesionales".

En resumen, como ha apostillado Latorre, "les permitirá vivir una experiencia diferente y distinta que posibilitará que completen esas competencias, sobre todo pensando en su vida laboral".

Por todo ello, ha calificado esta iniciativa como "maravillosa", ya que permite "incentivar a los jóvenes en esa experiencia profesional que tienen que recibir", y ha garantizado que la Diputación "va a seguir colaborando con la Universidad de Jaén en estas ayudas", como viene haciendo desde el año 2012 porque, "la Universidad de Jaén es un motor de conocimiento, de innovación y de oportunidades para toda la provincia".

Por su parte, Nicolás Ruiz ha agradecido a la Diputación "el apoyo que siempre presta a la UJA, a la universidad pública en general y a la de Jaén en particular" y el respaldo en este caso a los estudiantes a través de una vía "absolutamente interesante".

Con medidas como esta, que cuentan con la colaboración de la Diputación, lo que se hace es "tratar de generar oportunidades para que nuestros jóvenes, los estudiantes de la Universidad Jaén, salgan de Jaén y abran su mente, se den cuenta de que la globalización es una gran oportunidad".

"Es talento 'made in Jaén', talento que estamos formando desde etapas muy tempranas y que necesitamos para que Jaén siga creciendo, y las instituciones pues estamos para generar esas oportunidades", ha señalado Ruiz.

Casi 600 estudiantes de la UJA realizarán el próximo año movilidad internacional en el extranjero, respaldados por una red de más de 750 instituciones distribuidas en más de 80 países. En el caso de estas ayudas de Diputación, los destinos elegidos por el estudiantado becado por la Diputación de Jaén se reparten en más de 50 universidades de 21 países, como Italia, Polonia, Nueva Zelanda, Corea, Japón, Argentina o Estados Unidos.