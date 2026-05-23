Diputación destina 210.000 euros para arreglar un deslizamiento en la carretera que une Torres de Albanchez con Onsares

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea visita las obras en la JV-7056, la carretera que conecta Torres de Albanchez con Onsares (Villarrodrigo), - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha supervisado este sábado las obras de emergencia que está ejecutando la Diputación de Jaén en la JV-7056, la carretera que conecta Torres de Albanchez con Onsares (Villarrodrigo), para arreglar un deslizamiento del terreno que se había producido en esta vía.

La Administración provincial ha destinado más de 210.000 euros a estos trabajos incluidos en el Plan de Choque por el Temporal que está desarrollando la Administración provincial para paliar los daños que produjo el temporal de lluvia y viento de principios de año en la Red Provincial de Carreteras.

En esta visita, en la que Agea ha estado acompañado por el alcalde de Torres de Albanchez, Francisco Javier Niño, y la alcaldesa de Villarrodrigo, Virtudes Ojeda, el responsable de Infraestructuras Municipales de la Diputación ha indicado que "estamos trabajando en toda la provincia para corregir los daños causados por las tormentas acaecidas en estos meses pasados y por eso hoy estamos en la comarca de Segura, en este caso concreto en Torres de Albanchez, en la carretera hacia Onsares, donde estamos ejecutando, con un presupuesto de 210.000 euros, cinco muros de contención por un deslizamiento de terreno".

Ha detallado que el objetivo "prioritario" es "poder tener esta vía en perfecto estado antes de que comience la próxima campaña de aceituna, de ahí que primero estemos corrigiendo este deslizamiento para, acto seguido, empezar el arreglo integral de esta vía, que cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros y que vamos a iniciar una vez que terminamos esta actuación de emergencia".

A juicio del diputado de Infraestructuras Municipales, intervenciones como esta demuestran "nuestro compromiso absoluto con el mundo rural y con los municipios pequeños".

En este sentido, Agea considera que "este caso es un claro ejemplo de esta forma de actuar, ya que estamos en una carretera que, en parte, era municipal y cuyo arreglo asume la Diputación para que los niños y niñas que se desplazan por ella para estudiar en otras localidades lo hagan con total seguridad y también para comunicar los núcleos urbanos con los municipios y entre los propios pueblos".

Por último, el diputado de Infraestructuras Municipales ha incidido en que "comunicar es una clara apuesta por los pueblos, comunicar mejor y con más seguridad es una apuesta clara por el progreso y para luchar contra la despoblación que acecha a algunos municipios de la provincia de Jaén".