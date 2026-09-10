Diputación de Jaén actúa en el río Susana para asegurar el abastecimiento de agua a municipios del sistema del Víboras

VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha finalizado las obras en el azud del río Susana, en el término municipal de Valdepeñas de Jaén, "para asegurar el abastecimiento de agua" a los municipios de Martos, Torredelcampo, Torredonjimeno y Jamilena, pertenecientes al sistema Víboras-Quiebrajano.

El diputado de Servicios Municipales, acompañado por alcaldes y concejales de estas localidades, se ha desplazado al cauce del río para conocer el resultado de esta actuación, en la que la Administración provincial ha invertido cerca de 360.000 euros.

"Hace unos meses, con el tren de borrascas que sufrió nuestra provincia, esta zona se inundó completamente y este azud quedó anegado por lodo y materiales de arrastre. La fuerza del agua fue tal que incluso se llevó la escollera que servía de protección", ha recordado.

Hidalgo ha explicado que, con las obras ejecutadas no solo se pretende "devolverlo a su situación inicial", sino que se han "reforzado estas instalaciones para, en la medida de lo posible, evitar que esto vuelva a suceder".

Las actuaciones que han consistido en la limpieza y desbroce tanto de los márgenes del río como en la zona del azud, la retirada de los materiales depositados a ambos márgenes y la creación de una nueva escollera, para lo que ha sido necesario desviar provisionalmente el cauce del río.

El diputado ha achacado esta situación a las consecuencias derivadas del cambio climático. "Hace unos meses teníamos inundaciones y ahora hemos vivido un verano con unas temperaturas anormalmente altas, por lo que vemos que el cambio climático tensiona por partida doble nuestro sistema de abastecimiento", ha comentado.

En este sentido, el diputado provincial ha subrayado el compromiso de la Diputación porque entiende esta problemática y hace "un gran esfuerzo por solventarla para garantizar el suministro a los ciudadanos del conjunto de la provincia".

Al respecto, ha valorado "la agilidad con la que la Administración provincial ejecuta sus actuaciones" y la puesto en contraposición a la Junta de Andalucía, que ha dejado a la provincia de Jaén "fuera de cuatro planes de sequía". "Y que, sin ir más lejos, aprobó en junio de 2020 para este sistema del Víboras unas obras que declaró de interés para la comunidad autónoma y que a día de hoy no ha hecho absolutamente nada", ha concluido el responsable de Servicios Municipales.