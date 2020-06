La Diputación de Jaén se alía con asociaciones empresariales para divulgar sus medidas de empleo entre los emprendedores

JAÉN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha puesto la Red de Información Empresarial y para el Empleo de la provincia de Jaén Enfoca+Jaén, un proyecto en el que también se han implicado cuatro asociaciones empresariales jiennenses y que serán las que se encargarán de divulgar a los emprendedores todas las convocatorias e información de interés que genere la Administración provincial en este campo de la creación y la búsqueda de empleo.

Francisco Reyes, que se ha reunido con responsables de estas entidades, ha subrayado en rueda de prensa que esta iniciativa es "fruto de bastantes meses de trabajo" y que continúa la línea de colaboración de los últimos años "con estas asociaciones, con las que venimos firmando distintos convenios a través de los que financiamos diferentes acciones y actividades impulsadas por estas entidades en todo el territorio provincial".

Esta red, que incluirá también la creación de un portal web donde tendrán cabida todos los recursos, propuestas, convocatorias y proyectos relacionados con el empleo en la provincia, permitirá que estas asociaciones empresariales se conviertan "en instrumentos de divulgación de las medidas que la Diputación está desarrollando en la provincia orientadas hacia el empleo", ha reiterado Reyes.

El presidente ha puesto de manifiesto que "dado que la principal preocupación de la ciudadanía en los últimos tiempos ha sido la creación de puestos de trabajo", desde la Diputación se ha decidido que "ésta sea una de nuestras prioridades aunque no tengamos competencias en esta materia".

De ese interés ha surgido este año, por ejemplo, el Plan de Empleo y Empresa 20 20, dotado con 20 millones de euros de los que cinco millones proceden del Gobierno de España para afrontar el reto demográfico y el resto son fondos propios de la Diputación para abordar "un asunto que ya era de gran importancia antes de la pandemia y que ahora es fundamental".

Al respecto, Reyes ha remarcado que no se va a dar "ni un solo paso atrás en los objetivos que nos habíamos marcado con los presupuestos de este año". De hecho, el presupuesto del área de Empleo "sigue íntegro porque es especialmente necesario en un momento de dificultad como el actual".

Una coyuntura adversa que ha ligado a las cifras de ERTE y a los problemas por los que están atravesando muchas personas que trabajan por cuenta propia. "Estamos viendo cómo un número importante de empresas, unas 6.000, se han visto afectadas por ERTE en los que están unos 30.000 trabajadores; que más de 19.000 autónomos han recibido ayudas por cese de actividad; y más de 90.000 jiennenses tienen algún tipo de ayuda o prestación por parte del Gobierno de España", ha detallado el presidente de la Diputación.

Ante esta situación, Reyes ha defendido que "debe haber colaboración de las distintas administraciones con quienes tienen que liderar la recuperación, los empresarios, con apoyo y refuerzo, y siempre proporcional a la capacidad que tenemos".

En este contexto ha destacado el papel de la Diputación, donde "vamos a mantener nuestros planes de inversiones, como el Plan Provincial de Obras y Servicios o el Plan de Empleo y Empresa 20 20, a los que hemos sumado otros 15 millones de euros en ese plan extraordinario destinado a los ayuntamientos de la provincia de Jaén".

"Dentro de nuestra capacidad y con un presupuesto disponible de unos 116 millones de euros, hemos sido capaces de sacar ese plan extraordinario de 15 millones, un esfuerzo que no supone que paremos el resto de la actividad ordinaria de la Diputación".

Ha subrayado que este trabajo se quiere hacer "de la mano de los empresarios, como siempre lo hemos hecho, porque no hemos sacado ninguna convocatoria sin haberlos escuchado previamente, porque es un producto dirigido a ellos y si no les es útil no sirve para nada".

Por eso, Francisco Reyes ha agradecido a estas cuatro entidades su disponibilidad, ya que "a pesar de las dificultades de la pandemia, a través de videoconferencia y teléfono hemos estado en contacto con ellos". De esta comunicación ha surgido esta nueva Red Enfoca+Jaén en la que "ahora van a colaborar con la Diputación en ser ese efecto multiplicador, esa estrategia de eco para hacer llegar a sus asociados y a posibles emprendedores las medidas incluidas en el Plan de Empleo 20 20".

Con la puesta en marcha de esta red "queremos poner el foco en las oportunidades que ofrece la provincia y aprovechar el trabajo realizado con anterioridad, con ese mapa de recursos de dinamización de nuestra economía, de suelo industrial, naves en alquiler, espacios productivos y toda la línea de ayudas que desde la Diputación ponemos a disposición de los emprendedores jiennenses en este momento de especial dificultad", ha concluido Reyes.

Las cuatro asociaciones empresariales que se han sumado a esta red son la Confederación de Empresarios de Jaén, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Federación Andaluza de Empresas de Cooperativas de Trabajo Asociado y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores.