La Diputación de Jaén aprueba su cuenta general de 2024 con una ejecución presupuestaria del 95%

El pleno de la Diputación de Jaén aprobado la cuenta general de la Diputación en el año 2024, que según ha subrayado la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, refleja "una ejecución de un 95% del presupuesto inicial, que ascendía a 321 millones de euros".

Parra ha incidido en que según la normativa, la cuenta general hay que presentarla antes del día 1 de octubre, y desde la Diputación se cumple "rigurosamente a la hora de dar traslado de estas cifras al Ministerio de Hacienda y a la Cámara de Cuentas de Andalucía".

Para la diputada, detrás de "la buena ejecución de los presupuestos y de esos datos" hay "actuaciones y proyectos transformadores para nuestra provincia". Al respecto, Pilar Parra se ha referido a iniciativas como "las expropiaciones para el campo de pruebas del Cetedex, que se financiaron por la Diputación y se hicieron en un tiempo récord, mientras el Gobierno de Andalucía, que había puesto 100 millones para el Colce de Córdoba, para Jaén ha puesto cero euros".

"También se habla en esta cuenta general de una partida de tres millones de euros para volver a recuperar esa convocatoria de proyectos intensivos en empleo, para poder subvencionar tanto Seguridad Social como sueldos a empresas que creen quince o más puestos de trabajo", ha añadido la responsable económica de la Diputación, quien ha criticado a la Junta por no apoyar "el ecosistema empresarial del Cetedex, mientras que sí ha puesto 15,3 millones para las empresas auxiliares del Colce".

Otro de los "grandes proyectos" que han permitido las cifras que se recogen en esta cuenta general es, según Parra, la puesta en marcha de ese convenio que hemos firmado con el Ministerio para la Transición Ecológica de cara a acometer infraestructuras hidráulicas urgentes de abastecimiento por valor de 206 millones de euros.

Sobre esta intervención, ha apuntado que "la Diputación tendría que poner 16 millones de euros solamente", pero va a sufragar finalmente 90 para que "los ayuntamientos y los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, especialmente los más pequeños, no vean cómo se les incrementa la tasa de agua, porque esas obras que se realizan después hay que repercutirlas, pero esa cuantía la va a asumir la propia Diputación".

En estas cuentas, también tiene cabida "la consolidación cada día más de ese ecosistema innovador de Geolit, ya que hemos podido adquirir los dos edificios que nos ha vendido la Junta, el CTSA 1 y 2, que supusieron 3,3 millones de euros, más la construcción de una incubadora de alta tecnología por otros tres millones".

En este repaso a la cuenta general de la Diputación, la vicepresidenta tercera también ha aludido a los remanentes de tesorería, que han permitido poner 700.000 euros para "hacer realidad la apertura por fin de la Academia de Úbeda después de más de 30 años, en la que vamos a arreglar la fachada principal y dependencias de ese módulo".

Además, se ha referido a Ifeja, que se ha convertido en sociedad unipersonal de la Diputación Provincial y en la que "no solo salvamos los puestos de trabajo, sino que se ha consolidado como un escaparate muy importante para la provincia y con muchos recursos económicos para Jaén capital por lo que supone para la restauración, hostelería y comercio".

Parra también se ha centrado en el Plan Accede, un plan de carreteras que "ha tenido este año 23 millones de euros de presupuesto y ahora veremos en el próximo presupuesto otros 23 millones para vías de comunicación que son de titularidad de la Administración provincial y, sobre todo, que conectan pequeños municipios".

Todas estas actuaciones demuestran, a juicio de la responsable económica de la Diputación, que "el mundo rural es fundamental para nosotros y tenemos que trabajar por ello, puesto que hay una asimetría por las aportaciones de la Junta de Andalucía".

"Nuestros pueblos pierden servicios básicos en el ámbito educativo, dependencia o sanidad y por eso queremos compensar esas pérdidas para que la gente no se vaya y siga viviendo en nuestros pueblos", ha dicho Parra.

Además de la aprobación de la cuenta general de 2024, en este pleno se ha dado luz verde a una serie de subvenciones, que ascienden a unos 80.000 euros, para entidades y asociaciones que desarrollan proyectos vinculados al empleo, entre las que se encuentran la Federación Provincial del Metal, la Asociación Baezana de Industria, Servicios y Comercio, la Asociación de Empresarios de Alcalá la Real y también Cruz Roja Española.

De igual forma, Pilar Parra ha resaltado la "importante inversión" que va a hacer Diputación para instalar plantas solares fotovoltaicas en las ETAP de La Loma y de El Condado con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y reducir su consumo.

En total, serán 2,2 millones de euros, de los que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aportará más de 800.000 euros y la Diputación la suma restante.

El pleno de este miércoles ha empezado con un minuto de silencio por la muerte del exdiputado provincial y exalcalde de Villatorres Juan Antonio Expósito, al que ha seguido la toma de posesión de José Alberto Rodríguez como diputado provincial del grupo socialista por el partido judicial de Villacarrillo y la lectura de la declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

La sesión ha concluido con la renuncia de los diputados provinciales del grupo popular Francisco Carmona, Mercedes Flores y Daniel Albusac.