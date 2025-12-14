La Diputación de Jaén celebra el pregón de la Navidad con la Asociación de Mujeres 'La Floresta'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Centro Cultural de la Villa de Torredelcampo (Jaén) ha acogido este domingo la celebración del pregón de Navidad que organiza la Asociación de Mujeres 'La Floresta', que este año ha pronunciado el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes.

En este acto, en el que también ha participado el alcalde torrecampeño, Javier Chica, y la presidenta de esta entidad, María del Carmen Chica, el máximo responsable de la Administración provincial ha elogiado a esta entidad que "ha cumplido 35 años de lucha por la igualdad y que es todo un referente en Torredelcampo por la gran cantidad de actividades que realiza", según ha recogido la institución provincial.

Al respecto, ha enfatizado que este colectivo es "un espejo en el que mirarnos" y, a su juicio, demuestra "la importancia que tiene el tejido asociativo para transformar realidades, construir comunidad y alcanzar objetivos comunes orientados al bienestar y el progreso de nuestra sociedad".

De ahí que Paco Reyes haya mostrado su reconocimiento a la Asociación de Mujeres 'La Floresta' por varios motivos: "por vuestra inquietud permanente, por todas y cada una de las iniciativas que proponéis y que dinamizan la vida social y cultural de Torredelcampo, y por vuestra actitud reivindicativa y de lucha por la igualdad de mujeres y hombres".

Más allá de elogiar el trabajo realizado por esta entidad durante sus 35 años de vida, el presidente de la Diputación también ha expresado su satisfacción por ser este año el encargado de ofrecer este pregón navideño. "Estoy encantado de ocupar esta tribuna porque me consta lo importante que es para vuestra asociación este tradicional pregón navideño con el que dais el pistoletazo de salida a estas fiestas", ha apuntado.