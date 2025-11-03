La Diputación de Jaén colabora en la mejora de calles y plazas de Aldeahermosa y Venta de los Santos

Visita a uno de los espacios que se han mejorado. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MONTIZÓN (JAÉN), 3 (JAÉN)

La Diputación de Jaén ha colaborado, a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), en la financiación de actuaciones de mejora en varias calles y plazas ubicadas en las poblaciones de Aldeahermosa y Venta de los Santos, en el término municipal de Montizón.

Así lo ha indicado este lunes el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, durante una visita para conocer las obras llevadas a cabo en una de estas infraestructuras, el Parque Rafael Domenech, de Venta de los Santos.

Y ello, en el marco de la visita oficial que ha realizado a Montizón, en cuyo Ayuntamiento ha mantenido un encuentro con su alcalde, Valentín Merenciano, y otros miembros de la Corporación local.

Reyes ha apuntado que estas intervenciones realizadas a través del PFEA ponen de manifiesto "la importancia que tiene este programa, no sólo para la mejora de las infraestructuras municipales, sino también para la generación de jornales, especialmente, en localidades de mediano y menor tamaño, contribuyendo con ello al mantenimiento de la población".

En el caso de Montizón, con el PFEA del ejercicio 2024, se ha mejorado tanto el Parque Rafael Domenech de Venta de los Santos, como la calle Manuel de Falla de esta población y se ha creado también una nueva vía urbana. Además, se ha acondicionado la plaza Doctor Sagra Cátedra, de la población de Aldeahermosa.

Estos proyectos cuentan con un presupuesto global superior a los 369.000 euros, de los que la Administración provincial ha aportado más de 28.000 para financiar parte del coste de los materiales necesarios para su ejecución.

Además de colaborar en obras ejecutadas a través del PFEA, la Administración provincial ha aportado más de 121.000 euros a Montizón a través de los planes especiales de Empleo Municipal que ha promovido en los dos últimos años con el objetivo de contribuir a paliar la merma de jornales ante la escasa cosecha de aceituna.

Igualmente, a lo largo del actual mandato, el municipio de Montizón ha recibido más de 343.000 euros en el marco del Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación, una cantidad que se ha destinado en esta localidad a sufragar la prestación de servicios públicos.