La Diputación de Jaén colaborará en vídeos promocionales sobre empresas agroalimentarias de Andújar

JAÉN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén va a colaborar en un proyecto impulsado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar y el Ayuntamiento de esta localidad para la realización de una serie de vídeos promocionales de empresas agroalimentarias de la ciudad, una iniciativa de apoyo a este sector en el marco de la crisis provocada por la pandemia.

En total, serán once piezas audiovisuales de entre tres y cinco minutos, así como sus respectivas versiones reducidas para redes sociales. Se trata de audiovisuales personalizados, adaptados al público y nichos de mercado de cada firma, en los que se expondrá la forma de trabajar de estas empresas, así como los lugares en los que encontrar sus productos.

En su intervención, Reyes ha destacado el peso de la industria agroalimentaria en la provincia de Jaén, "con empresas que no se deslocalizan y que quieren seguir estando en el territorio". Al respecto, ha subrayado el apoyo ofrecido por la Diputación a este sector a través de la estrategia Degusta Jaén.

Por otra parte, Francisco Reyes ha ligado la colaboración en este proyecto al trabajo realizado por la Administración provincial desde el inicio de la pandemia. "No hemos dejado de trabajar, además de para mantener nuestros servicios, para reprogramar medidas y contribuir a paliar los muchos efectos provocados por esta situación", ha dicho Reyes.

El presidente de la Diputación ha hecho especial referencia a la labor desarrollada desde el área de Empleo y Empresa, con ayudas e iniciativas para las que se ha mantenido un estrecho diálogo con agentes económicos y empresariales como la Cámara de Comercio de Andújar, "un instrumento necesario que además es un ejemplo de sostenibilidad en el tiempo".

El alcalde de Andújar, Francisco Huertas, ha subrayado el esfuerzo de las empresas de la localidad "por seguir adelante". A su vez, ha destacado la calidad de los productos elaborados en el municipio. En ese sentido, ha felicitado a las empresas que se han acogido a esta convocatoria: Cárnicas Criado, Hispamiel, Elaborados El Lince, Agrícola Colorín, Aceitunas Moya, Licores Riska, Aromas de Jaén, Oleum XII, Pan de Olivo, Monterías Cencerra y Churrerías Hermanos Lizana.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, Eduardo Criado, ha subrayado la colaboración de la Diputación en una actuación que permitirá promocionar estas empresas. "Es algo bueno siempre, porque lo que no expones, lo que no presentas, es como si no existiese", ha dicho Criado.