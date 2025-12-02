La Diputación de Jaén defiende que el gasto en el cuidado de las personas es "inversión en cohesión social y desarrollo"

Autoridades y asistentes al congreso. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

LINARES (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha destacado este martes que el gasto en el cuidado de las personas "es una inversión en cohesión social y desarrollo".

Así lo ha indicado en Linares, donde ha participado en la inauguración del congreso 'Innovación local para la economía de los cuidados'. Una iniciativa promovida por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) orientada a fortalecer el papel de los gobiernos locales en la transición hacia una economía más humana, innovadora y corresponsable.

En este "espacio dedicado a la reflexión, a compartir experiencias y avanzar hacia ese modelo social mucho más humano y sostenible", Medina ha subrayado que "el gasto en el cuidado de las personas es una inversión en bienestar social, cohesión social y desarrollo".

"Los ayuntamientos y los gobiernos locales y, por supuesto, las diputaciones, tenemos un papel fundamental en esa transición necesaria hacia esa economía de los cuidados que ponga en el centro a las personas", ha destacado.

En esta línea, ha insistido que "estos cuidados no se pueden entender como un gasto, sino como una inversión estratégica en bienestar, en cohesión social y en desarrollo". En este sentido, ha considerado que "cuidar a la gente en el territorio no es más que volver a la esencia de las comunidades", puesto que se vive "un momento de transformación profunda".

"La organización tradicional que existe de los cuidados, que durante décadas ha estado invisibilizada y feminizada, porque las principales cuidadoras evidentemente en ese momento eran mujeres y sostenida en gran parte por esfuerzos individuales, ya no responde realmente a las necesidades actuales de nuestras comunidades", ha comentado.

En este cambio de modelo, ha afirmado que las diputaciones también tienen "un papel fundamental" porque están atendiendo a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, "para darles ese soporte técnico, institucional y financiero, acompañándolos también en la construcción de la nueva economía de los cuidados".

El Pósito de Linares ha acogido este congreso, en cuya apertura también han participado el presidente de la FAMP, José María Bellido; la alcaldesa de la ciudad, Auxiliadora del Olmo, y el director general de Personas con Discapacidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Pedro Calbó.

El programa ha incluido ponencias y mesas de diálogo en las que se han abordado temas como la investigación, la tecnología, la profesionalización del sector y el fortalecimiento de redes locales que ponen el cuidado en el centro de las políticas públicas.

Este encuentro ha sido también una invitación a consolidar una alianza local por la corresponsabilidad, desde la colaboración entre administraciones, entidades y ciudadanía, para avanzar hacia un modelo de bienestar más justo, sostenible e inclusivo.