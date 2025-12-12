La Diputación de Jaén destaca la labor de AJE para fomentar el emprendimiento y el talento de los jóvenes

Reunión con la nueva directiva de AJE-Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha remarcado el apoyo de esta administración a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén (AJE-Jaén) y labor para potenciar el emprendimiento y el talento de la juventud.

Así lo ha indicado en el encuentro que ha mantenido este viernes con la nueva presidenta de la entidad, Rocío Uceda, y miembros de su junta directiva y que también ha contado con el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona.

Reyes ha trasladado el apoyo de la Administración provincial a esta entidad en esta nueva etapa en la que "este colectivo seguirá trabajando en la puesta en valor del emprendimiento y el talento de nuestros jóvenes".

"Cuenta con el respaldo y la colaboración de la Diputación Provincial, que valoramos el trabajo que vienen haciendo a lo largo de todos estos años", ha asegurado. Al hilo, ha subrayado "el cariño, el respaldo y el apoyo económico" de la Administración provincial a iniciativas que ha desarrollado AJE, "así como en nuevas oportunidades que surjan en un futuro inmediato".

Por su parte, la presidenta de la asociación ha mostrado su satisfacción por este encuentro en la Diputación. "Es también nuestra casa", ha manifestado, no sin añadir que pretenden "exponer muchas ideas y trabajarlas".

Uceda, además, ha resaltado el papel que juega AJE como "aliado" de cara a "conectar el mundo empresarial con la gente más joven y los empresarios jóvenes y dar visibilidad al tejido empresarial de gente que se mueve y apuesta por la provincia de Jaén".