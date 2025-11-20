La Diputación de Jaén destaca la trayectoria de Abisc y su labor en la dinamización empresarial y económica de Baeza

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Baezana de Industria, Servicios y Comercio (Abisc) ha conmemorado este jueves su 25º aniversario en un acto en el que ha intervenido el vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, que ha puesto de relieve la trayectoria de esta entidad y el trabajo que ha realizado durante estos 25 años de cara a "la dinamización empresarial y económica" de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

"Cumplir 25 años es fruto del trabajo, del esfuerzo y la constancia y refleja la importante trayectoria de vuestra asociación, así como la gran labor que habéis realizado a lo largo de este cuarto de siglo", ha destacado Latorre, quien además de felicitar a Abisc por su aniversario ha asegurado que este colectivo se ha convertido "en un instrumento de apoyo, asesoramiento y revitalización imprescindible para el empresariado local de Baeza".

En este sentido, "el avance y desarrollo del comercio, la industria y los servicios de esta ciudad, así como su progreso económico, no se entiende sin la impronta de Abisc, sin su labor de dinamización, sin sus actividades, sus proyectos, su empuje y su convicción", ha enfatizado el vicepresidente primero en este acto, en el que la Diputación ha recibido un reconocimiento por su cooperación con esta asociación. En esta línea, también ha puesto el foco en el sector del turismo baezano, porque "habéis sido pieza clave del desarrollo turístico de la ciudad, sobre todo tras su declaración como Patrimonio de la Humanidad".

Desde la Administración provincial han expresado que tienen claro que "apoyar a empresas y empresarios es hacerlo al empleo local y provincial". Al respecto, ha apuntado que "siempre os hemos mostrado apoyo a lo largo de los años, convencidos del papel fundamental que jugáis a la hora de fortalecer el tejido empresarial jiennense", que, a su juicio, "es el verdadero motor de nuestra actividad económica y el gran hacedor de la generación de empleo", ha destacado Latorre, que ha estado acompañado en este acto por el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona.

Por eso, el también diputado de Relaciones Institucionales ha recordado que la Diputación "destina cada año importantes cifras económicas, a través del Plan Empleo y Empresa, para retener talento, apoyar el crecimiento empresarial o aunar esfuerzos para atraer empresas de fuera". En concreto, ha apuntado que "este año estamos destinando a este ámbito en torno a unos 30 millones de euros, y para 2026 vamos a recuperar el Plan de Empleo intensivo, dotado con tres millones de euros". Se trata, ha concluido, de "recursos económicos que vienen a generar un ecosistema propicio para el desarrollo territorial de nuestra provincia".

Además de la distinción otorgada a la Diputación de Jaén, en este acto también se han entregado reconocimientos a los socios fundadores de Abisc, así como a las personas que han presidido las distintas juntas directivas de esta entidad a lo largo de sus 25 años de historia, a patrocinadores y a otras instituciones que han cooperado con esta asociación.

Junto al vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, en este acto también han intervenido la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, representantes del Ayuntamiento de Baeza, el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé González, y el presidente de Abisc, Sebastián Moreno.