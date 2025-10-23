Diputación de Jaén destaca la trayectoria empresarial de Vialterra y su apuesta por la provincia jiennense

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado en el acto que ha organizado la empresa Vialterra Infraestructuras S.A., con motivo de la conmemoración del 25º aniversario de su creación. Durante este evento, en el que ha estado acompañado por el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, Reyes ha puesto de relieve la importante trayectoria de esta firma, así como su apuesta por la provincia jiennense.

"Es una satisfacción y un placer asistir a esta celebración", ha afirmado el presidente de la Diputación según una nota emitida por la institución provincial, al tiempo que ha apostillado que "cumplir 25 años no es algo fruto de la casualidad, sino del trabajo bien hecho y del esfuerzo del compromiso", sobre todo en unos años que "no han sido fáciles porque han estado marcados por la crisis económica de 2008 o la que provocó el Covid 19".

Vialterra "es una empresa fuerte y consolidada, que destaca por la calidad de su trabajo y que cuenta con una importante presencia en el territorio nacional", ha remarcado el presidente de la Diputación para hacer hincapié en que esta firma jiennense "ha sido impulsada en Jaén, está ubicada en Jaén y se ha expandido desde Jaén", lo que refleja "su compromiso con esta provincia y su apuesta por este territorio", ha apostillado.

En esta línea, Reyes ha destacado que Vialterra "es uno de los muchos ejemplos de que Jaén es tierra de oportunidades, de que nuestra provincia es un territorio idóneo para emprender y para desarrollar un proyecto empresarial".

Asimismo, el presidente de la Administración provincial ha señalado cómo la trayectoria de esta empresa deja patente la importancia del sector de la construcción en la generación de actividad económica y de empleo en la provincia de Jaén y ha puesto en valor el papel que juegan las firmas de este sector de cara a que las administraciones públicas, como Diputación, "podamos materializar una de nuestra principales tareas, que es la de dotar a los municipios de infraestructuras que redunden en la mejora de la calidad de vida de su población".

También en su intervención, el presidente de la Diputación ha recordado la presencia de Vialterra en la ejecución de proyectos importantes para la provincia, como el CETEDEX, "un centro que ha abierto un futuro de muchas posibilidades para las empresas jiennenses, también de la construcción, no solo por la importante inversión con la que cuenta por parte del Gobierno de España, sino por la fuerte capacidad de atracción de empresas que está demostrando", ha recordado.

Por todo ello, Paco Reyes ha felicitado a esta empresa, a sus empleados y a su máximo responsable, Juan Manuel Bueno, "por la labor que han venido haciendo y en la que no les han regalado nada. Lo que han conseguido en los concursos públicos de las administraciones locales, de la Junta de Andalucía o del Gobierno de España ha sido fruto de la calidad, del esfuerzo y del trabajo bien hecho que han llevado a cabo a lo largo de estos 25 años".

Por su parte, Juan Manuel Bueno se ha mostrado encantado de poder conmemorar esta efeméride, que "nos pilla en el mejor momento de nuestra historia", y también porque "en el caso de las empresas de la construcción solo el 10% superan los 25 años de vida, por eso es importante celebrarlos con tanto apoyo institucional en esta convocatoria con más de 500 personas".

Junto a Reyes y Bueno, en este acto celebrado en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos de Jaén y en el que el presidente de la Diputación ha recogido un reconocimiento a la Administración provincial por su apoyo y apuesta por el territorio, también han participado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, entre otros representantes de entidades públicas y privadas.