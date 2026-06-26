La Diputación de Jaén destina más de 230.000 euros para reponer la tubería de abastecimiento de agua a Villatorres

Obras de emergencia para reponer la tubería. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MENGÍBAR (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén invierte más de 230.000 euros en la restitución de la tubería de abastecimiento de agua al municipio de Villatorres, una infraestructura hidráulica que resultó dañada como consecuencia del tren de borrascas del pasado invierno.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha visitado este viernes las obras que se acometen en el cauce del río Guadalbullón, en el término de Mengíbar, para dar una solución definitiva que garantice este servicio público esencial ante futuras crecidas del río.

"El pasado mes de febrero, debido a la cadena de borrascas, se produjo una gran crecida del río Guadalbullón que provocó daños graves en la infraestructura hidráulica perteneciente al sistema del Rumblar, concretamente en la tubería de abastecimiento que cruza bajo el cauce de este río y que abastece al municipio de Villatorres y de sus núcleos de población", ha explicado.

Hidalgo ha señalado que, de manera inmediata, se realizó una reparación de emergencia provisional con una tubería aérea y ahora se acomete "esta obra que va a garantizar el abastecimiento presente y futuro".

La intervención para la restitución de la tubería conlleva, entre otras cosas, "el desvío provisional del cauce para poder realizar las obras e incluso la colocación de escolleras, tanto aguas arriba como aguas abajo, que servirán de protección para esta tubería".

Además de la excavación de la zanja para la instalación de la tubería de fundición dúctil de 250 mm y la protección de la misma, se excavarán pozos para ejecutar arquetas para la instalación de las válvulas de corte y para desagüe, así como las válvulas de compuertas para registro de entrada y salida a cauce con los accesorios necesarios. Una vez finalizadas las obras, se restablecerá el cauce a su curso normal.