La Diputación de Jaén destinará 127.000 euros para acondicionar la carretera JA-7202, por la que se accede a Ceal

JAÉN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, se ha desplazado hasta el municipio de Huesa para presentar junto a su alcalde, Ángel Padilla, el proyecto de mejora de la carretera JA-7202 por la que se accede a la población de Ceal. La Administración provincial destinará más de 127.000 euros a la ejecución de esta actuación, que consistirá principalmente en el refuerzo del firme y la mejora de la seguridad vial.

Este proyecto de obra tiene su origen, como remarca el diputado, en "una demanda del alcalde, Ángel Padilla, que reclamaba la mejora de esta vía de acceso a Ceal de la que es titular la Diputación". Tras su petición, José Luis Agea explica que "desde el área de Infraestructuras Municipales nos pusimos a trabajar y ahora presentamos el proyecto de obra, en el que se recoge un refuerzo del firme de esta carretera de 900 metros de longitud con una anchura de 4,5 metros para mejorar la seguridad vial". Esta actuación se ha incluido en el Plan de Infraestructuras Viarias para 2024 y, según ha anunciado Agea, "pronto se va a proceder a su licitación".

Esta es una de las múltiples carreteras que la Administración provincial tiene distribuidas por la provincia, "casi 1.600 kilómetros de vías", puntualiza el diputado de Infraestructuras Municipales, quien aclara que dada su extensión "nuestro objetivo principal es el acceso a los núcleos de población pequeños para luchar de esa forma contra la despoblación y poder mejorar las comunicaciones para que estas poblaciones tengan oportunidades de progreso". Para atender las necesidades de los municipios jiennenses, "estamos en contacto y en coordinación con los ayuntamientos, en este caso con el de Huesa, que ha sido el primero en tomar la iniciativa para acometer esta actuación", apostilla Agea.

Por su parte, el alcalde hueseño ha "agradecido la predisposición y el compromiso de la Diputación con el municipalismo, porque si no fuese así no se podrían hacer actuaciones como la que se va acometer en esta carretera de Ceal". En esta línea, ha valorado que se "haya encajado esta obra en el presupuesto de carreteras del próximo año" y ha reiterado que "si no fuese por la Diputación, ayuntamientos pequeños como el de Huesa difícilmente podríamos llevar a cabo el mantenimiento de los servicios básicos y de las infraestructuras que vertebran nuestro territorio".

En la actuación prevista en la JA-7202, además de reforzar un firme que presenta varios tramos agotados estructuralmente y una capa de rodadura asfáltica que ha perdido sus características superficiales, y mejorar la seguridad vial con la ampliación de la calzada y la colocación de nuevos captafaros en los bordes de calzada, se van a adecuar los accesos públicos existentes y se renovará la señalización horizontal y vertical.