La Diputación de Jaén dotará a la población de La Porrosa de una nueva red de abastecimiento de agua en alta

Visita del diputado de Servicios Municipales de Jaén, José Luis Hidalgo, a la aldea de La Porrosa, en Chiclana de Segura. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén dotará a la población de La Porrosa, en el término municipal de Chiclana de Segura, de una nueva red de abastecimiento de agua en alta.

El diputado provincial de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, se ha desplazado hasta esta aldea para informar junto al alcalde de este municipio, Santiago Rodríguez, sobre este proyecto al que se destinarán más de 157.000 euros.

Según ha detallado en una nota este sábado, la administración provincial financiará y ejecutará esta actuación "con la que vamos a solucionar los problemas de abastecimiento a este núcleo de La Porrosa", donde "en ocasiones se producían deficiencias en el suministro, tanto en cantidad como en calidad del agua, lo que vamos a solventar con estas obras", según ha destacado Hidalgo.

En la actualidad, la pedanía La Porrosa se abastece del canal de riego del Guadalmena, un agua que se potabiliza a través de una pequeña estación de tratamiento ubicada en esta población.

El proyecto que realizará la Diputación consistirá, tal y como ha explicado el diputado de Servicios Municipales, "en un nuevo trazado de tubería de casi 8.200 metros de longitud con las correspondientes ventosas y desagües, además de que se conectará tanto a la tubería de Chiclana de Segura como al depósito de La Porrosa, así como los cruces de cauce y arroyo que existen en el recorrido".

En su visita a esta población, Hidalgo ha hecho hincapié en que el inicio de esta obra, que ya ha sido adjudicada, "se va a hacer compatible con la campaña de aceituna, ya que el trazado discurre prácticamente en su totalidad por fincas rústicas, y lo que queremos es evitar todo tipo de molestias a los agricultores", según ha aclarado.