Diputación de Jaén expone en Sevilla actuaciones de turismo inteligente relacionadas con oleoturismo y senderismo

JAÉN 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha sido unas de las seis administraciones provinciales --Sevilla, Cáceres, Cádiz, Badajoz, Granada y Jaén-- que han participado en un encuentro de trabajo celebrado en Sevilla para crear sinergias, fortalecer la colaboración institucional y avanzar en la implantación de soluciones tecnológicas para la gestión inteligente de los destinos turísticos.

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha asistido a esta reunión donde la Diputación de Jaén ha expuesto las actuaciones realizadas en el marco del proyecto PID Jaén Turismo Inteligente, que impulsa la Administración provincial y que está financiado con los fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

"Estamos dando pasos muy importantes en nuestra apuesta por el turismo inteligente con la Plataforma Inteligente de Destinos, que está financiada con 4,6 millones de euros, un proyecto que nos está permitiendo modernizar y hacer más competitivo nuestro destino", ha destacado Arco en una nota.

Según ha explicado, en este foro "los resultados o los casos de uso sobre los que se están trabajando relacionados con el oleoturismo y el senderismo y el ciclismo en entornos naturales".

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior ha señalado que, en relación con el oleoturismo, "Jaén está consolidando su posición como referente y está logrando que este producto se integre en la ontología del sector turismo a nivel nacional y al mismo nivel que otros segmentos, como el enoturismo".

Entre las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la PID Jaén sobre el oleoturismo se encuentran las encuestas sobre oferta, demanda y contexto, la ontología enviada a SEGITUR con más de 43 términos específicos, el cuadro de mando del Sistema de Inteligencia Oleoturística y el cuadro de mando integrado o las soluciones tecnológicas basadas en gamificación.

"En el ámbito de los senderos, avanzamos hacia un modelo turístico más sostenible y responsable, poniendo en valor que Jaén es la provincia con mayor extensión de espacios naturales protegidos. Gracias a la tecnología, mejoramos la experiencia de quienes nos visitan y favorecemos la conservación de nuestro patrimonio natural", ha expresado la diputada provincial.

En este caso, se ha llevado a cabo una experiencia piloto en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, donde se ha desplegado la medición en diez senderos, siete accesos a municipios y enclaves destacados del parque, y dos eventos, los toros ensogados de Beas de Segura y el Festival Internacional del Aire y la Montaña, en Segura de la Sierra.

Además, ha puesto de relieve que PID Jaén "es una herramienta clave para diversificar la economía, fijar la población en el medio rural y reforzar la competitividad de la provincia de Jaén como destino turístico".

Con el proyecto PID Jaén Turismo Inteligente se persigue, por un lado, incorporar la tecnología y el uso de datos al sector turístico provincial, y por otro, que Jaén se integre a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes con dos productos turísticos fundamentales como son el oleoturismo y los parques naturales.

Además, con esta plataforma se mejorará la experiencia de todas aquellas personas que decidan venir hasta la provincia jiennense para disfrutar de sus servicios turísticos, han señalado desde la institución provincial.

En esta línea, PID Jaén Turismo Inteligente situará al territorio "en el centro de la toma de decisiones, mejorando la planificación, la experiencia del visitante y el impacto positivo del turismo en la economía local". A través de la innovación, el uso inteligente de los datos y la cooperación institucional, la provincia de Jaén "avanza de esta forma hacia un modelo de gestión turística más eficiente, competitivo y alineado con las nuevas formas de viajar", han finalizado.