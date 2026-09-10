La Diputación de Jaén impulsa la VI Comunidad de Talento para facilitar a desempleados el acceso al mercado laboral

Luis Miguel Carmona presenta la VI Comunidad de Talento Jiennense. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén va a impulsar una nueva edición de la Comunidad de Talento Jiennense para facilitar que personas desempleadas adquieran más herramientas y conocimientos para facilitar su inserción en el mundo laboral.

Villacarrillo será el municipio donde se desarrolle la sexta edición de este programa, que incluye este año una nueva línea de actuación enfocada a mujeres emprendedoras rurales.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha presentado este jueves esta edición de una iniciativa que, hasta ahora, ha tenido "unos resultados satisfactorios", ya que el 40 por ciento de los participantes ha logrado un empleo.

Las personas interesadas en beneficiarse de este programa pueden inscribirse ya, puesto se acaban de publicar sus bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). "Durante tres meses, se va a generar un grupo, un ecosistema de personas que están en situación de desempleo y que tienen la inquietud de lograr su inserción laboral en este mundo tan difícil y complejo, y para ello van a recibir formación, asesoramiento y conocimientos con el fin de que tengan mayor acceso al empleo", ha explicado.

Este programa se enmarca en el proyecto Talentium Empresa que viene ejecutando la Diputación desde hace unos años en el marco de su Plan de Empleo y Empresa, aunque no tenga competencias en políticas activas de empleo, "ya que la responsable es la Junta de Andalucía".

"Después de que la Junta haya dejado caer prácticamente iniciativas como Andalucía Orienta, pusimos en marcha este proyecto, que va dirigido a municipios menores de 5.000 habitantes con una finalidad importante como es luchar contra el reto demográfico y la despoblación", ha afirmado Carmona.

Como novedad, dentro de Talentium Empresa este año también se ha promovido el programa 'Mujer, talento y emprendimiento'. Sobre esta propuesta, ha señalado que, tras varias reuniones con agentes sociales, económicos y del conocimiento, "trasladaron que la mujer rural que quiere emprender necesita también de herramientas e instrumentos para poner en marcha su idea de negocio".

"De ahí esta nueva acción que tiene como objeto ayudar a estas mujeres rurales a desarrollar iniciativas emprendedoras, mejorando así sus oportunidades de empleo", ha añadido el responsable de Empleo y Empresa.

Para ello, el programa contempla la posibilidad de adquirir habilidades en cuestiones como la gestión, la comunicación, la comercialización y venta o reforzar el liderazgo. Carmona ha considerado que "también es importante validar y acompañar esos proyectos para que tengan éxito y para que se presten servicios en los municipios más pequeños y poder seguir luchando contra la despoblación".

Esta VI Comunidad de Talento Jiennense tendrá continuidad en 2027 con otras dos ediciones más, según ha anunciado Carmona, después de que cerca de un centenar de personas haya podido mejorar su empleabilidad en las celebradas anteriormente en Jamilena, Ibros, Pegalajar, Mengíbar y Torredelcampo.