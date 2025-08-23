La Diputación de Jaén se incorpora a la Red PIDI para reforzar el apoyo a la innovación empresarial en la provincia

JAÉN 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Provincial de Jaén se ha incorporado oficialmente a la Red de Puntos de Información sobre actividades de I+D+i, la Red PIDI, con el objetivo de reforzar el apoyo a la innovación empresarial que se brinda en la provincia jiennense.
Así lo ha asegurado en una nota la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, quien ha explicado que "esta es una red que está impulsada por el Centro de Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y con esta adhesión, que se materializa a través de la oficina de Geolit, la Diputación se convierte en un punto oficial de asesoramiento y acompañamiento en materia de ayudas públicas a la I+D+i".
La principal consecuencia que tendrá la inclusión en la Red PIDI es que "se va a poder ofrecer información especializada, orientación técnica y también apoyo en la tramitación de las convocatorias que gestiona tanto el CDTI como otros organismos nacionales europeos que tienen que ver con la I+D+i", ha subrayado Martínez.
En este contexto, ha añadido que con esta incorporación, la Diputación jiennense "da un paso más, ya que refuerza los servicios que se prestan y amplía su capacidad de acción para atender a empresas, autónomos, entidades entidades sin ánimo de lucro y locales interesadas en financiar proyectos innovadores y tecnológicos".
La Administración provincial, ha destacado la diputada, demuestra así su "firme compromiso como aliada estratégica del ecosistema de innovación provincial, porque no queremos que ninguna buena idea se quede en esta tierra sin desarrollar por falta de apoyo técnico o financiero".
Con la incorporación a la Red PIDI --que está formada por más de 80 entidades repartidas por todo el país, entre las que se encuentran centros tecnológicos, universidades, cámaras de comercio y organismos públicos-- , la provincia de Jaén "va a contar con un recurso más que va a mejorar su posicionamiento a la hora de acceder a programas de financiación de proyectos de investigación, de desarrollo y de innovación, promoviendo así la modernización de su tejido productivo y la creación de empleo de calidad", ha concluido Martínez.