La Diputación de Jaén inicia una campaña promocional de Degusta Jaén por Navidad

JAÉN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha iniciado una campaña promocional de los productos Degusta Jaén en el Centro Comercial Jaén Plaza con motivo de la Navidad. Van a participar un total de 25 empresas que, de manera rotativa, estarán presentes en los seis estands que se han distribuido en esta superficie comercial de la capital jiennense.

"En estas fechas tan especiales, la campaña de Navidad nos invita no solo a celebrar, sino también a reflexionar sobre la importancia de apoyar lo cercano, lo auténtico y lo que nos identifica como provincia", ha dicho el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, que ha participado en la apertura de esta acción. "Pocas cosas nos representan mejor que nuestros productos Degusta Jaén, elaborados con la dedicación, el esfuerzo y el cariño de nuestros productores y productoras", ha señalado el diputado.

Embutidos y quesos, dulces tradicionales, mieles y chocolates, patés, vermut, patatas fritas y frutos secos o aceites de oliva virgen extra elaborados y producidos en una veintena de municipios de la provincia podrán adquirirse hasta el 5 de enero en este centro comercial.

"Animo a los jiennenses a recorrer nuestros estand, a conocer a quienes están detrás de cada producto y, por supuesto, a llevar a casa un pedacito de nuestra provincia. Porque cada compra que hacemos aquí no solo es un gesto de consumo responsable, sino un impulso directo a nuestra economía, al empleo y al futuro de nuestros pueblos", ha destacado Javier Perales.

El diputado ha agradecido a los productores locales y al Centro Comercial Jaén Plaza "por hacer posible este espacio de encuentro entre quienes elaboran estos magníficos productos y el consumidor final".

Perales ha incidido en el compromiso de la Diputación para seguir apoyando al sector agroalimentario de la provincia impulsando iniciativas como esta campaña navideña, "que fortalecen la marca Degusta Jaén que es sinónimo de excelencia".

En este sentido, ha apuntado que la estrategia Degusta Jaén, que impulsó la Diputación de Jaén hace más de una década con el objetivo de potenciar la industria agroalimentaria jiennense, cuenta ya con más de 300 empresas adheridas y más de 3.000 referencias de productos.