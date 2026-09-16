La Diputación de Jaén interviene en la vía que une Bedmar con el Santuario de Cuadros para evitar deslizamientos

Visita a las obras en la JV-3222. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BEDMAR (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha iniciado los trabajos de intervención en la JV-3222 que comunica Bedmar con el paraje y el santuario de Cuadros, una obra dirigida tanto a acondicionar el deslizamiento de calzada producido en torno al punto kilométrico 2 como a evitar que se produzcan nuevos movimientos de terreno.

Así lo ha explicado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, durante la visita que ha realizado este miércoles a la citada carretera junto al alcalde de la localidad, Enrique Carreras.

"Necesitaba una actuación de emergencia debido a los deslizamientos que se estaban produciendo, además de que se requería la contención de los terrenos y la rehabilitación del firme, tanto de esta vía como del carril peatonal", ha señalado.

La Administración provincial financia esta intervención, a la que se destinarán cerca de 900.000 euros y que busca "dar una solución definitiva" al deslizamiento que existía y evitar que "se sigan produciendo en un futuro".

"Es una intervención importante para el municipio de Bedmar porque la zona de Cuadros es un sitio eminentemente turístico donde hay muchas casas rurales y personas que vienen a disfrutar de la naturaleza en un paraje muy bonito de Sierra Mágina", ha dicho Agea, quien ha añadido que con estas obras se atiende una demanda del Ayuntamiento y de los vecinos.

Por su parte, el alcalde ha mostrado su satisfacción por la ejecución de estos trabajos, que muestran que "hay un compromiso firme, un interés firme y una sensibilidad por parte de la Diputación con el pueblo de Bedmar". Ha incidido, además, en que en que es "una obra importante para este municipio, para su entorno y para la comarca de Mágina".

Las obras afectan a un tramo de unos 265 metros de la JV-3222, en el que se había producido un deslizamiento de terraplén. Prmitirán su acondicionamiento y también supondrán la reconstrucción del firme de este tramo tanto en calzada como en arcenes, así como la mejora del drenaje y la señalización en esta zona. La actuación se complementará con distintos trabajos de contención del terreno en otros puntos de esta vía.