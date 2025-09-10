La Diputación de Jaén mejorará el suministro de agua en Navas de San Juan con una inversión de más de 132.000 euros

NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La ciudadanía de Navas de San Juan (Jaén) verá mejorado su suministro de agua potable tras la inversión de más de 132.000 euros que tiene previsto realizar la Diputación en los próximos meses.

Así lo ha anunciado este miércoles el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, que ha presentado el proyecto de estas obras. En él, se recoge la construcción de un nuevo depósito de cabecera, la ejecución de dos nuevas conducciones y la instalación de equipos de telemando y telecontrol.

En este acto, que también ha contado con el alcalde navero, Joaquín Requena, ha explicado que esta intervención forma parte del plan en el que está trabajando la Diputación "para mejorar las infraestructuras hidráulicas en numerosos municipios jiennenses".

"Un programa de actuaciones que ya está en proceso de ejecución y, de hecho, se están licitando en estos momentos las obras relativas a las ayudas otorgadas a los ayuntamientos, con una inversión total de cinco millones de euros en nuestra provincia", ha afirmado.

De esta línea de ayudas ha resultado beneficiario, entre otros consistorios, el de Navas de San Juan con una inversión total superior a los 132.000 euros. Hidalgo ha resaltado que "la Diputación Provincial se ocupa absolutamente de todo, desde la redacción del proyecto a la licitación y ejecución de la obra, no teniendo el ayuntamiento que aportar ni un solo euro".

Las obras previstas en Navas de San Juan consisten, básicamente, en la ejecución de un nuevo depósito de cabecera con capacidad de 25 metros cúbicos para regular las aguas que son captadas en el sondeo ya existente, además de la construcción de dos conducciones que van a circunvalar toda la población.

"Todo esto lo complementaremos con equipos de telemando y telecontrol que van a permitir conocer la situación exacta del suministro de agua, además de poder operar en remoto con los equipos", ha apuntado el responsable de Servicios Municipales.

Hidalgo ha resaltado que esta intervención pone de manifiesto "una vez más que la Diputación está para colaborar con los ayuntamientos". En este caso, "para la mejora continua en unas infraestructuras hidráulicas que son muy importantes para realizar una gestión cada vez más eficiente de este limitado recurso que es el agua".