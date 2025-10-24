La Diputación de Jaén organiza una exposición sobre la adaptación de la provincia al cambio climático

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial de la Diputación de Jaén acoge hasta el 22 de noviembre la exposición 'La mitigación y la adaptación climática de la provincia de Jaén: diagnóstico y soluciones'.

La diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha inaugurado este viernes la muestra, organizada con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático, que se celebra cada 24 de octubre.

"Queremos poner el foco en los efectos devastadores que tiene el cambio climático en el planeta, pero especialmente en la provincia de Jaén, y aportar soluciones", ha explicado. Al hilo, ha recordado que desde la Diputación "se desarrollan, en el marco del Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático, muchas acciones tanto para adaptar como para mitigar los efectos del cambio climático".

Uceda ha participado en este acto junto al concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaén, José María Cano, y la concejala de Igualdad y Educación, Eva Funes. Además, ha asistido alumnado de primero de Bachillerato del IES Fuente de la Peña, de la capital.

"Hemos querido que sean los más jóvenes los que nos ayuden a visualizar un problema como el cambio climático que existe a nivel global, pero también en nuestra provincia, porque son ellos, además, los primeros que van a tener la posibilidad de poner en marcha esas medidas de adaptación y de mitigación", ha comentado.

Por su parte, el edil de Medio Ambiente ha informado de que el Ayuntamiento jiennense cuenta con un Plan Municipal contra el Cambio Climático, "una guía con ideas y proyectos para proteger el entorno y reducir los efectos del cambio climático en la ciudad".

Este plan incluye diversas acciones como la instalación de placas solares en edificios municipales, el diseño y cuidado de espacios verdes o la plantación de arbolado. "Este año, ya hemos plantado más de 800 árboles, 100 más que el año pasado, y nuestro objetivo es llegar a 1.800 árboles en 2026", ha destacado Cano.

La muestra, que se trasladará posteriormente por el territorio provincial, está compuesta por 15 paneles que se distribuyen en cuatro apartados: uno dedicado al cambio climático a nivel global y de la provincia; otro vinculado al Plan Provincial de Lucha Contra el Cambio Climático; otro más, a soluciones que lo mitiguen, y el último centrado en la importancia de la concienciación y acción ciudadana.