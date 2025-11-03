La Diputación de Jaén organiza visitas teatralizadas por el 115 aniversario del nacimiento de Miguel Hernández

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, en el primero de los recorridos teatralizados. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén, con motivo del 115 aniversario del nacimiento del poeta Miguel Hernández, ha organizado varias visitas teatralizadas bajo el título 'Ecos de Miguel Hernández en Jaén'.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado esta tarde junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, en el primero de estos recorridos históricos y literarios que comienzan en los jardines traseros del Palacio Provincial y finalizan en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Esta es "la primera vez que celebramos un paseo teatralizado por distintos puntos de Jaén", ha explicado Colomo, quien se ha mostrado "muy satisfecha" por la respuesta del público a esta propuesta que se desarrolla por parte de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández de la mano de la Diputación de Jaén y que "vamos a celebrar este lunes y martes, aunque el éxito de acogida que hemos tenido permitiría hacer más visitas, así que habrá que buscar nuevas fechas".

La responsable cultural de la Administración provincial ha enmarcado esta actividad en la "apuesta que estamos haciendo para poner en valor la figura de Miguel Hernández, uno de nuestros poetas más universales", del que se custodia su legado en Jaén. Al respecto, ha recordado que "cuando adquirimos estos fondo nos comprometimos a llevar a cabo todas aquellas actividades que fuera posible para difundir la figura y la obra de Miguel Hernández".

"Así lo está haciendo la Diputación", ha destacado Colomo, remarcando que "en estos momentos esta labor es absolutamente necesaria porque estamos hablando de una figura que promueve valores sociales, la justicia social y esa lucha por la mejora de los derechos de las personas".

Por todo ello, la diputada ha concluido agradeciendo el trabajo que se realiza desde la Fundación Legado Literario Miguel Hernández con la realización de estas actividades y "por supuesto a todas aquellas personas que nos van a acompañar a lo largo de la tarde de este lunes y martes".