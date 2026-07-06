La Diputación de Jaén participa en Serbia en un encuentro europeo de intercambio de políticas de juventud

JAÉN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén está participando en el encuentro Gems of Brocolink, un seminario internacional que se celebra en la localidad serbia de Sabac y que está centrado en la innovación, la educación no formal y en las políticas de juventud.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha apuntado que el objetivo de la presencia de la Diputación en este espacio es compartir el trabajo que se está desarrollando desde la Administración provincial en proyectos destinados a la juventud a través de los fondos europeos, y al mismo tiempo "establecer nuevas alianzas con otros países que permitan impulsar futuros proyectos europeos en beneficio de la provincia".

En este foro participan organizaciones e instituciones de distintos países que forman parte de la red europea Brocolink destinada a fortalecer la cooperación entre sus organizaciones miembros mediante el intercambio de herramientas, metodologías y experiencias en educación no formal, con un enfoque especial en la gamificación y la inclusión.

"Estos días estamos diseñando iniciativas dentro de programas como Erasmus+ o el Cuerpo Europeo de Solidaridad", ha señalado María Dolores Ruiz. Ha añadido que para la Diputación de Jaén es "fundamental estar presente en este tipo de espacios" porque permiten "captar oportunidades, incorporar metodologías innovadoras y seguir acercando más recursos europeos" a los municipios, especialmente a los municipios menores de 20.000 habitantes".

Ruiz ha subrayado que el compromiso es "seguir trabajando para que la provincia de Jaén "tenga un papel activo y muy importante dentro de Europa" y, sobre todo, para que la presencia jiennense "se traduzca también en oportunidades y en la generación de un futuro más próspero para nuestra juventud".

En este encuentro Gems of Brocolink se desarrollan tres líneas estratégicas. Por un lado, se recopilan las mejores prácticas, herramientas, métodos, experiencias e innovaciones aportadas por cada organización; por otro, se abordan herramientas de educación no formal gamificada; y por último, se registran competencias, recursos humanos, programas, prioridades estratégicas y alianzas de cada organización para planificar futuros proyectos.

De hecho, en este foro se ha definido el Project Pipeline 2026-2028, una hoja de ruta con futuras propuestas para programas europeos como Erasmus+, entre otros.