La Diputación de Jaén premia diez proyectos e ideas empresariales en el Foro de Emprendedores Lince 2026

Imagen de familia con las ideas y proyectos premiados en el Foro de Emprendedores Lince 2026 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha premiado diez proyectos e ideas empresariales en la jornada final del Foro de Emprendedores Lince 2026. En esta edición, un total de 55 proyectos e ideas de negocio procedentes de 22 municipios de la provincia han concurrido a la convocatoria, que ha concluido con la entrega de premios a las diez mejores propuestas.

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha participado en el acto de apertura del Foro de Emprendedores Lince 2026, una iniciativa de la Administración provincial que "permite favorecer el emprendimiento y ayudar a que las buenas ideas y los buenos proyectos empresariales se hagan realidad".

Así lo ha puesto de manifiesto Latorre, que ha subrayado que "Jaén es un territorio lleno de oportunidades y hoy, con este foro, se demuestra una vez más el talento y la capacidad de emprendimiento que tienen los y las jiennenses".

El presidente ha agradecido la implicación de empresas y entidades patrocinadoras, así como a las Cámaras de Comercio e Industria de Andújar y de Linares, a la Asociación de Jóvenes Empresarios, a la Fundación Fulgencio Meseguer, al Imefe, a la Universidad de Jaén, a Secot, a la Confederación de Empresarios de Jaén y a Faecta, que han formado parte de la comisión evaluadora.

En su intervención, Latorre también se ha referido al compromiso de los emprendedores que apuestan por hacerlo en la provincia de Jaén. "Son piezas fundamentales de su transformación económica y social. Cada empresa que nace, y cada iniciativa que se consolida, supone una oportunidad para generar empleo, fijar población y crear riqueza en nuestros municipios".

En este sentido, ha incidido en que desde la Diputación de Jaén va a "seguir ayudando y fomentando el emprendimiento, así como las ideas de negocio de todos aquellos que quieran poner en marcha sus proyectos en nuestra provincia".

El responsable de banca de empresas, seguros y productos de intermediación de la Caja Rural de Jaén, Francisco Valcárcel, ha valorado este tipo de iniciativas bajo el convencimiento de "las capacidades de innovación y de emprendimiento que albergan todos los municipios de nuestra provincia".

Los proyectos ganadores en Lince 2026 han sido Training2work, una academia que pretende ser referente en inserción laboral tecnológica y trabajo remoto en España, en la categoría de Innovación tecnológica; y La Pregonera, una empresa rural y digital que reinventa la bata tradicional con tejidos ecológicos y transpirables, en la modalidad de Impacto en el territorio.

También, Sanmillán Orozco Odontología, un proyecto de emprendimiento femenino que reinventa la experiencia odontológica mediante la combinación de tecnología, innovación y humanización, en la categoría de Emprendimiento social; Mery You Stone, dedicada a la cosmética natural y vegana que fusiona el aceite de oliva virgen extra de Jaén con la metodología de la rutina coreana, en la modalidad de Emprendimiento femenino. También ha sido premiado Macarenilla, un proyecto ilustrado sobre el patrimonio de la ciudad de Jaén, en la categoría de Creatividad.

Por otro lado, han resultado premiadas como ideas de negocio Brandsani, pensada para impulsar el crecimiento de profesionales de la salud mediante estrategias especializadas de branding, marketing digital y automatización, en la modalidad de Innovación tecnológica; y Matarratones Quesería, una quesería artesanal donde transforman la leche de sus cabras en yogur, kéfir y quesos enzimáticos y lácticos, en la categoría de Impacto en el territorio.

A ellas se les suman Innovara Kids, proyecto de innovación sanitaria que integra fisioterapia pediátrica y realidad aumentada para complementar el tratamiento de niños con lesión cerebral y otras alteraciones neurológicas, en la modalidad de Emprendimiento social; Ochíos de La Loma, para la elaboración de picos de ochío, un producto innovador en el sector panadero tradicional, en la categoría de Emprendimiento femenino; y Security Sports Pro, por su proyecto especializado en el diseño y fabricación de férulas dentales personalizadas, en la modalidad de Creatividad.

Además de conocer los proyectos e ideas premiadas en esta edición, el Foro Lince ha contado con la ponencia de los gemelos Sergio y Víctor, responsables del podcast de emprendimiento 'Sin atajos'.

Con esta jornada celebrada en el Auditorio Guadalquivir del Palacio de Ferias y Congresos de Jaén finaliza una edición del Laboratorio de Iniciativas de Negocio y Cooperación para Emprender (Lince).

Desde el pasado mes de junio se han desarrollado seis talleres formativos dirigidos a los emprendedores participantes, donde se han abordado habilidades directivas y de gestión empresarial, de oratoria, de venta en redes sociales, de estrategias de comunicación, o de financiación. Junto a estos talleres, se han organizado tres encuentros temáticos sobre Inteligencia Artificial, Emprendimiento e Industria.