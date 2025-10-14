La Diputación de Jaén reconoce la labor de Cruz Roja para favorecer la inserción laboral en colectivos vulnerables

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha reconocido la labor de Cruz Roja Española lleva a cabo para favorecer la inserción laboral en colectivos vulnerables

Así lo ha puesto de relieve este martes durante el encuentro que ha mantenido con responsables de la organización en la provincia, encabezados por su nuevo presidente, Miguel Ángel Maldonado.

Reyes ha valorado "la experiencia de éxito de esta entidad a través de la puesta en marcha de distintos programas que facilitan la inserción laboral a las personas más vulnerables, así como su papel y colaboración con la sociedad de dentro y fuera de nuestras fronteras en caso de una catástrofe natural o de una guerra".

En esta línea, ha expuesto el apoyo y compromiso de la Diputación con esta organización solidaria a distintas iniciativas que tiene en marcha, "entre la que se encuentra el programa de apoyo a la inserción laboral, que tanto éxito está teniendo".

Por su parte, el presidente de Cruz Roja Jaén ha agradecido la disposición de la Administración provincial para trabajar de forma conjunta. "Para nosotros, Diputación es una institución aliada y clave en nuestra premisa de cumplir con los objetivos que nos marcamos", ha afirmado.

Junto al Plan de Empleo de Cruz Roja --que celebra su 25º aniversario--, en este encuentro de trabajo se han abordado otras líneas de acción, como la labor desarrollada en la guerra de Gaza o el programa que persigue fijar la población al territorio.

Según recoge la memoria anual de Cruz Roja, en 2024 esta organización ha atendido en la provincia de Jaén a más de 28.000 personas a través de los distintos proyectos que desarrolla. Abarcan desde la atención a quienes sufren extrema vulnerabilidad, al fomento de la salud, la orientación y apoyo en materia laboral a colectivos vulnerables o la respuesta ante situaciones de emergencia, entre otros.

Esta labor es posible gracias a la implicación de 2.268 voluntarios, así como a las 13.490 personas que son socias de Cruz Roja, además del apoyo de las administraciones públicas, donantes y empresas colaboradoras.