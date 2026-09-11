Diputación de Jaén señala la cooperación en el PFEA con 2,9 millones y apoyo técnico en la ejecución de proyectos

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha señalado su cooperación en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) con una aportación de 2,9 millones de euros y el "apoyo técnico" que presta a los ayuntamientos para el seguimiento, control y justificación de los proyectos.

Así lo ha indicado en una nota el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, después de la reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del citado plan que se ha celebrado este viernes, presidida por el subdelegado del Gobierno.

Agea ha afirmado que la Administración provincial "lleva apostando por el PFEA muchísimos años" y "este año lo hace lo hace con un presupuesto de 2,9 millones de euros para facilitar a los ayuntamientos presupuestos para los materiales" necesarios para acometer las actuaciones.

Un apartado, el de los materiales, en el que también se enmarca la aportación autonómica, mientras que la del Gobierno, a través el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se destina a la contratación de mano de obra.

Además, según ha añadido, la Diputación colabora "con el seguimiento de estos proyectos y con el control de las obras que realizan los consistorios, así como con la justificación que se hace del gasto de materiales".

A esta cooperación ha sumado también el hecho de que los jornales que se generarán a través de los proyectos que ejecuten los consistorios con cargo al Plan Especial de Empleo de la Diputación, dotado con tres millones de euros, computarán para el subsidio agrario.

Junto a ello, ha puesto de relieve la importancia para el mundo rural del PFEA, que ha experimentado "un crecimiento de 6,3 millones de euros en los últimos ocho años, hasta llegar a los 25,7 millones de inversión por parte del Gobierno de España en este 2026". Una cuantía que permitirá la generación de en torno a 313.000 jornales en los municipios jiennenses.

"Este programa permite luchar contra la temporalidad que tiene el mundo rural y, por eso, el plan lo que ofrece es posibilidad de tener mano de obra, de dar jornales y también la mejora de las infraestructuras básicas de los municipios", ha comentado.

En la comisión del PFEA celebrada este viernes se han aprobado los proyectos que van a ejecutar los ayuntamientos jiennenses en el ejercicio 2026-2027, "con el que los municipios de la provincia van a poder seguir haciendo obras y van a poder seguir dando empleo".