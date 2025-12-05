La Diputación de Jaén señala la oportunidad turística que supone la conexión del aeropuerto Granada-Jaén y Santander

África Colomo (2d) en el acto con motivo de la llegada del primer vuelo entre el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y Santander. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CHAUCHINA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha destacado este viernes la oportunidad turística que supone la nueva conexión entre el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y Santander.

Así lo ha indicado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, que ha asistido a la llegada del primer vuelo de una ruta que opera la compañía Volotea con una previsión de 120 vuelos al año. Más de 120 pasajeros la han estrenado, coincidiendo con el puente de la Constitución, a quienes se les ha entregado material promocional con las principales guías turísticas de Jaén, paraíso interior y una muestra de aceite de oliva virgen extra de la provincia.

"Creemos firmemente en el papel estratégico de este aeropuerto y su crecimiento es también una oportunidad para Jaén, para atraer visitantes, para mejorar nuestra conectividad y para abrir nuestras oportunidades económicas y de promoción", ha señalado Colomo, que ha felicitado a la compañía por esta conexión "que favorecerá la proyección turística de Andalucía oriental".

La diputada ha afirmado que la incorporación de Jaén en 2006 a la denominación oficial del aeropuerto, "ha permitido que la provincia jiennense entre con claridad en los mapas aeroportuarios y en los circuitos de comercialización turística".

"Desde entonces, la Diputación ha cumplido con su compromiso con el aeropuerto, manteniendo el punto de información turística, participando en campañas de promoción conjuntas y respaldando también la puesta en marcha de nuevas rutas como la que hoy se estrena", ha comentado. Al hilo, ha subrayado que Jaén y Granada han "trabajado juntas durante años y, fruto de esa colaboración, han sido los buenos resultados que se han obtenido".

La nueva conexión entre los aeropuertos Federico García Lorca Granada-Jaén y Seve Ballesteros de Santander operará en su primer mes los martes y sábados, pasando después a los martes y viernes. Ofrecerá 21.000 asientos anuales para unir el norte y el sur de la Península Ibérica de forma directa en algo más de hora y media de vuelo.