La Diputación de Jaén se suma a la campaña mundial ¡Enciende la esperanza, enciéndelo en oro!

Lazo en Diputación tras sumarse un año más a la campaña ¡Enciende la esperanza, enciéndelo en oro!

JAÉN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén vuelve a sumarse un año más a la campaña internacional ¡Enciende la esperanza, enciéndelo en oro!, que promueve en el mes de septiembre la organización Childhood Cancer International y que coordina en la provincia la Asociación para la lucha contra las enfermedades de la sangre de padres de niños con cáncer (ALES).

La fachada del Palacio Provincial luce un lazo dorado y junto al Palacio de Deportes Olivo Arena se iluminarán hasta el próximo domingo con este color, con el fin de contribuir a la concienciación a nivel internacional sobre el cáncer infantil y en la necesidad de seguir investigando esta enfermedad.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha puesto relieve el trabajo que desarrolla el colectivo ALES en favor de los niños y niñas que padecen cáncer en la provincia de Jaén, "un colectivo que es todo un referente a nivel provincial y nacional, ya que trabaja con algo que nos llena el corazón, como son nuestros menores".

En este sentido, ha dicho que esta campaña es un ejemplo más del esfuerzo de esta asociación con la que "la Diputación viene colaborando desde hace muchos años". Asimismo ha puesto el acento en la necesidad de seguir investigando esta enfermedad "para avanzar en la lucha contra el cáncer infantil".

Por su parte, el presidente de ALES, Óscar Moriana, ha puesto el acento en "la importante colaboración y solidaridad de la sociedad jiennense con el colectivo".

También, otras administraciones como el Ayuntamiento de Jaén se han sumado a la campaña colocando un lazo dorado en su fachada principal.