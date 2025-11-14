La Diputación de Jaén y la UJA llevarán a cabo charlas y talleres en diez institutos para fomentar la igualdad

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Educando en Igualdad', impulsado por la Diputación y la Universidad de Jaén (UJA), incluirá charlas formativas y talleres en diez de institutos de la provincia. El objetivo es concienciar a estudiantes de 3º y 4º de la ESO sobre la necesidad de fomentar la educación en igualdad y de que sean conscientes de las formas de violencia de género que están vinculadas al uso de las nuevas tecnologías.

El programa, que ha sido presentado por la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, se está llevando a cabo desde el área de Igualdad de la Diputación en colaboración con con el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social.

Al respecto, la diputada de Igualdad y Juventud ha agradecido la predisposición que tuvieron también a la hora de elaborar este proyecto tanto Pilar Fernández, que es la vicerrectora de Igualdad de la UJA, como Nieves Moyano, directora de la unidad.

Este programa, como ha recordado Ruiz, se enmarca en el IV Plan Provincial de Igualdad para Mujeres y Hombres de la Diputación y "dentro de las líneas contempladas creíamos muy necesario entrar dentro de los institutos para saber de primera mano cuáles son las necesidades de los jóvenes y cuál es su punto de vista en materia de igualdad".

De ahí surgió el proyecto 'Educando en Igualdad', que ahora se va a "implementar por todas las comarcas de la provincia". Las charlas y talleres se llevarán a cabo en diez municipios --Torredelcampo, Vilches, Alcaudete, Villanueva de la Reina, Ibros, Villanueva del Arzobispo, Cazorla, Beas de Segura, Pegalajar y Baños de la Encina--

La idea, según Ruiz, es "mostrar a los más jóvenes cuáles son las líneas que estamos siguiendo en materia de igualdad y, sobre todo, hacerles ver a estas edades tan tempranas, y siendo conocedores del retroceso que está teniendo la igualdad entre este colectivo, cuáles son esas pautas que tienen que tener para poder visibilizar cuándo hay una violencia de género para que la puedan detectar y erradicarla".

En esta línea, la diputada ha calificado como "primordial" estar en contacto con la juventud y por eso se ha optado por entrar en los institutos. En este contexto, Ruiz ha recordado el "trabajo incansable" de la Diputación "por esta educación en igualdad, por los más jóvenes de nuestra provincia".

Ha añadido que esta labor "necesita recursos de otras administraciones", y ha puesto como ejemplo al Instituto Andaluz de la Mujer que "en estos siete últimos años han ido desapareciendo actividades formativas que se daban desde el Instituto Andaluz de la Mujer".

Es por eso por lo que ha reclamado "la unión de todas las instituciones, que vayamos a una en materia de igualdad y que no se pierdan esos talleres y esas charlas que antiguamente, no hace tantos años, se llevaban a todos los institutos" porque "sigue siendo fundamental educar a los más jóvenes en materia de igualdad".

Por este motivo, este programa 'Educando en Igualdad' incluye charlas formativas y talleres en los que se abordan las "nuevas violencias de género que, por desgracia, han emergido". Al respecto, la diputada de Igualdad y Juventud se ha referido a que "una de las que más afectan a los jóvenes es la violencia digital".

"Hay muchos jóvenes, tanto niños como niñas, adolescentes en definitiva, que no saben cuáles son los riesgos que hay tanto en redes sociales como las desigualdades y las violencias que se ejercen sobre las mujeres jóvenes por el hecho de serlo", ha dicho Ruiz.

Entre otras cuestiones, la diputada ha apuntado que es "fundamental que se hable de esto y de temas como los falsos mitos ligados al amor", o del control que se puede ejercer a través de las redes sociales y del teléfono móvil.

Del mismo modo, la diputada ha puesto el foco en que con los talleres se busca su implicación, sabiendo las cifras de jóvenes que son antifeministas y con el objetivo de que "consideren que el feminismo no va en contra de ellos, que el feminismo es cosa de todas y de todos y que para que alcancemos la igualdad real tenemos que ir todos en el mismo camino, de la mano, mujeres y hombres en conjunto".

Finalmente, Ruiz ha incidido en que desde la Diputación se seguirá "apostando por las políticas públicas de calidad en materia de igualdad y atendiendo las necesidades de los más jóvenes para alcanzar una sociedad más justa, equitativa y igualitaria", algo que a su juicio "solo se puede hacer a través de la educación, porque sin educación no vamos a conseguir nunca llegar a esa igualdad cien por cien real".