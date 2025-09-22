La exposición fotográfica 'Una mirada desde dentro' muestra en Jaén la vida de la juventud refugiada palestina

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición fotográfica 'Una mirada desde dentro', que muestra la vida de la juventud refugiada en Palestina, se podrá ver en la sede de la Universidad Popular Municipal (UPM) de la capital jiennense durante las próximas dos semanas.

El presidente de la Diputación de Jaén y del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (Famsi), Francisco Reyes, ha inaugurado esta muestra junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, y David Peñafuerte, representante de la Coordinadora Provincial de las ONG.

Un total de 20 imágenes que reflejan la vida cotidiana de jóvenes refugiados palestinos --residentes tanto en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, como en países vecinos como Siria, Líbano o Jordania-- componen esta muestra promovida por Famsi con la colaboración de la Agencia de la ONU para los refugiados y refugiadas palestinos (Unrwa).

Las fotografías, que se exponen en la capital jiennense con el apoyo del Ayuntamiento de esta ciudad, son previas al genocidio que está sufriendo la población palestina en la actualidad y han sido realizadas por sus propios protagonistas.

"Representan lo que ha sucedido antes del genocidio y de la invasión de Israel en la franja de Gaza, el sufrimiento que está viviendo el pueblo palestino durante casi tres cuartos de siglo, que es el colectivo que más tiempo lleva en el planeta bajo el estatus de refugiado", ha apuntado Reyes, al tiempo que ha hecho hincapié en la importancia de que iniciativas como esta muestra contribuyan a "hacernos reflexionar sobre si nos estamos convirtiendo en cómplices de lo que está sucediendo en Gaza" y "hagamos un llamamiento para que reaccionemos".

En este sentido, Reyes ha subrayado la idoneidad de que esta exposición --enmarcada en el proyecto Andalucía Solidaria con Palestina, impulsado por Famsi-- se pueda visitar en la capital en el momento actual, porque "mientras en otros territorios, algunos gobernantes lo que hacen es prohibir el debate sobre Palestina en los centros públicos educativos, o que se pueda mostrar una bandera palestina o se pueda hacer una denuncia del genocidio, desde la Diputación y desde el Ayuntamiento hacemos lo contrario, llamar la atención sobre lo que está sucediendo en la franja de Gaza".

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha remarcado la importancia de "no seguir impasibles ante la barbarie, porque el silencio de alguna u otra forma nos hace cómplices y, por tanto, es una responsabilidad social que cada uno desde nuestras posibilidades le pongamos voz a esta barbarie y a este genocidio que se está produciendo en Gaza, una voz que tiene que ser de repulsa, de denuncias tanto de forma colectiva como individual sobre todos estos hechos que están acaeciendo".

Millán ha adelantado que la fachada del Consistorio se iluminará el 7 de octubre con los colores de la bandera palestina para visibilizar el rechazo al genocidio que sufre su población y volverá a hacerlo el 29 de noviembre por el Día de Palestina.

LLAMADA A LA RED DE JUDERÍAS

Junto a ello, el alcalde ha manifestado que el Ayuntamiento, como miembro de la Red de Juderías de España, ha remitido una carta a la entidad y a los alcaldes y alcaldesas que la componen pidiendo un posicionamiento claro de la entidad que condene la violencia indiscriminada contra la población civil en Gaza, reclame el fin inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes y la aplicación del derecho internacional humanitario.

"Queremos que deje patente el desmarque de la Red respecto de aquellas entidades o instituciones sionistas que están ofreciendo apoyo, amparo o justificación al genocidio en curso", ha dicho el alcalde.

La misiva subraya que, en el actual contexto internacional, "existen entidades e instituciones que, aun invocando la memoria del pueblo judío, están mostrando su apoyo o amparo al genocidio que se comete en Gaza. Esta circunstancia interpela de manera directa a la Red de Juderías de España, que no puede permitir que su nombre ni su misión se vean confundidos o vinculados con ese tipo de posicionamientos".

Millán ha solicitado formalmente la convocatoria urgente de una asamblea general extraordinaria de la Red de Juderías de España, con el fin de debatir y, en su caso, aprobar un posicionamiento claro y público que condene la violencia indiscriminada contra la población civil en Gaza, reclame el fin inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes y la plena aplicación del derecho internacional humanitario, y que, además, deje meridianamente patente el desmarque de la Red respecto de aquellas entidades o instituciones sionistas que están ofreciendo apoyo, amparo o justificación al genocidio en curso.

"La Red de Juderías existe para mantener viva la memoria de unas comunidades que conocieron la persecución, el exilio y la violencia extrema, y que por ello representan un legado moral inseparable de los valores de paz, justicia y respeto a la dignidad humana", ha apostillado el regidor en el escrito.

Por su parte, David Peñafuerte ha incidido en la contribución de esta muestra a la hora de dar a conocer la realidad de los refugiados palestinos, una situación que se prolonga desde hace más de 70 años. Peñafuerte se ha referido a las difíciles condiciones de vida de estos refugiados que no sólo se encuentran en la franja de Gaza, también en otros países como Siria, Jordania o Líbano.

"En Israel hay hasta más de cien leyes discriminatorias con respecto a los ciudadanos israelíes de origen palestino, pero en los países del entorno, como en Jordania, en Siria, en Líbano, siguen tratándolos con diferencia de derechos respecto a sus nacionales", por lo que "es gente que se encuentra fuera de una tierra a la que seguramente no van a poder volver, pero están en una tierra que tampoco los ha aceptado nunca como una parte fundamental de su ciudadanía".