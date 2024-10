El Festival Internacional de Teatro de Cazorla (Jaén) ofrecerá 26 representaciones del 10 de octubre al 8 de diciembre

JAÉN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vigésimo octavo Festival Internacional de Teatro (FIT) de Cazorla (Jaén) ofrecerá 26 representaciones entre los próximos 10 de octubre y 8 de diciembre, tanto en su ciclo de Sala, como en el de Calle y Teatrino, dedicado al público infantil.

Esta nueva edición ha sido presentada este martes en un acto que ha contado con su director, Mario Olivares; el alcalde del municipio cazorleño, José Luis Olivares; la responsable del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Ana González, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

El regidor ha valorado la consolidación de este festival. "Un evento del siglo pasado que ha visto incrementada su oferta a lo largo del tiempo gracias a la calidad y aceptación del público y al trabajo riguroso y serio que se realiza en el Consistorio para su puesta en funcionamiento", ha afirmado.

Lozano, de su lado, ha destacado el carácter "diverso" de esta cita, que presenta "una amplia programación que consigue un importante poder de convocatoria, además de ser una herramienta fundamental para la promoción turística y cultural de este municipio ubicado en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas".

Ha señalado, igualmente, "la colaboración entre las distintas administraciones" y "el trabajo y esfuerzo" del Ayuntamiento "para conseguir una programación de alta calidad" que tiene "dos singularidades importantes": la democratización de la cultura y la dinamización del sector turístico.

Esa cooperación institucional se refleja también en la presencia de la Red Andaluza de Teatros Públicos (RATP), que, en colaboración con el Ayuntamiento de Cazorla, ha programado ocho representaciones de teatro, danza y circo en esta edición del FIT.

Se trata de 'Nil. Teatro Efímero. Espacio Volátil', de Minusmal; 'Extraña sinfonía', de la compañía Vol'e temps; 'Love, love, love', de Animasur Teatro; 'Volando vengo', de Kanbahiota Troup; 'Atrapados', de la compañía Nómadas; 'Rojo Estándar', de Lanórdika Circo; el concierto 'Sureña Piano Trio', de Diego Valdivia, y el espectáculo 'WC', de David Cebrián.

Estas propuestas se enmarcan en la colaboración del Ayuntamiento de Cazorla y la Red Andaluza de Teatros Públicos, programa organizado por el Instituto Andaluz de Artes Escénicas y Música dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Está presente en las ocho provincias andaluzas y tiene como objetivo fundamental llevar espectáculos de teatro, circo, música y danza a los espacios escénicos de los municipios, facilitando el acceso de la población a la creación artística y contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial andaluz del sector cultural.

LA PROGRAMACIÓN

El Festival Internacional de Teatro de Cazorla comenzará el 10 de octubre en el Teatro de La Merced, con la representación 'REM', de la compañía de circo contemporáneo La Trócola Circ Producciones. Le seguirá el día 18 la obra 'Poncia', protagonizada por Lolita Flores, y el 27 'Carmen, Nada de Nadie', con Beatriz Argüello, Oriol Tarrasón, Ana Fernández y Víctor Massan.

La programación continuará el 2 de noviembre con la obra 'Pentación', protagonizada por Héctor Alterio, actor que recibirá el XXVIII Premio Ciudad de Cazorla de Teatro. El día 9, se subirán al escenario del Teatro de La Merced Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos con la representación 'Manual para armar un sueño'.

El 16 de noviembre está prevista la obra 'Las hermanas de Manolete', de Alicia Montesquiu; mientras que el 30 llegarán Fernando Tejero, Mabel del Pozo y Daniel Muriel con 'Camino al zoo'. Las obras 'Together to get there', de Donald Beteille, y 'Es-Puto Cabaret', de Ángel Calvente, cerrarán esta edición los días 7 y 8 de diciembre, respectivamente.

AL AIRE LIBRE

Junto a la programación en sala, las ruinas de Santa María, el Auditorio del Parque, las plazas de la Corredera y de Andalucía y el Recinto Ferial serán escenarios al aire libre en el ciclo Teatro de Calle. Está programado los días 11 y 12 de octubre e incluye 14 representaciones tanto de teatro como musicales y circenses.

No faltará tampoco el ciclo Teatrino, con tres obras dirigidas al público infantil: 'La vida es juego' (5 de noviembre), 'La casa más pequeña (13 de noviembre) y 'Hamelín' (27 de noviembre).