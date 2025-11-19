La Fiesta del Cordero Segureño Trashumante se celebrará en Jaén el 29 de noviembre

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El barrio del Bulevar de Jaén acogerá el próximo 29 de noviembre la Fiesta del Cordero Segureño Trashumante, que pretende reivindicar la excelencia de este producto y el importante valor añadido que tiene para la provincia y, en especial para la Sierra de Segura, la crianza tradicional de este animal.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de esta iniciativa de la Diputación, en la que han participado el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, y el alcalde, Julio Millán, y , junto a la concejala de Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo.

Millán ha valorado esta propuesta y ha animado a los jiennenses a disfrutar de este producto en la jornada lúdica y gastronómica prevista a partir de las 12,00 horas en la calle Catalina Mir Real del barrio del Bulevar.

"Es una muestra que pone en valor nuestra rica gastronomía, la excelencia de nuestros productos y también una jornada reivindicativa de nuestra agricultura y nuestro producto propio, ya que, a dos horas de Jaén, más o menos, la Sierra de Segura, Santiago-Pontones para ser más exactos, tenemos más de 30.000 cabezas de ganado trashumante que casi de forma tradicional, casi inalterable, se crían con destino a su consumo y que ligan la población al territorio", ha explicado.

La Fiesta del Cordero Seguro Trashumante se celebra en distintas ciudades y municipios de la provincia desde hace diez años y, según ha resaltado Perales, está vinculada a la magnífica marca de calidad que es el Degusta Jaén.

Ha añadido que habrá una barra solidaria y cocineros elaborando el mejor cordero segureño trashumante, así como juegos y talleres infantiles y expositores con productos a la venta de la marca Degusta Jaén.

"Hemos llamado una fiesta porque, además de otras actividades para los más peques y nuestro mercado Degusta Jaén, vamos a celebrar el poder degustar la carne del mejor cordero del mundo, no hay otro cordero que supere la calidad y el sabor que atesora el cordero segureño de Santiago-Pontones porque se cría en uno de los lugares naturales más privilegiados que tiene Jaén y porque recorre media provincia para conseguir la exquisitez de sus carnes", ha afirmado.

El diputado ha subrayado que "se va a poder saborear, a unos precios populares, un producto que no se encuentra tan fácilmente en los lineales de los grandes comercios ni en las carnicerías de nuestros pueblos, quizás por su desconocimiento y falta de una buena comercialización, más allá de adquirirlo en su lugar de producción".

En este sentido, ha apuntado que acciones como la que programada el 29 de noviembre en la calle Catalina Mir, "dan visibilidad para conocer la calidad y el sabor de este producto estrella de la provincia y animan a los productores en mejorar su comercialización".

Perales ha precisado que el evento no pretende quedarse sólo en degustar cordero, sino que también se quiere dar a conocer "otros productos y empresas que forman parte de la Marca Degusta Jaén, una marca que, a día de hoy agrupa a 308 entre empresas productoras, comercios y restaurantes de la provincia, en un mercado donde podrán degustar y adquirir productos de calidad, productos Degusta Jaén".

"En Jaén, hasta la fecha, son 57 empresas las que se han adherido a la marca Degusta Jaén, concretamente 22 productores, 16 restaurantes y 19 comercios", ha concluido el responsable de Agricultura y Ganadería.