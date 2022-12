Francisco Reyes visita en Jaén un exposición sobre los 20 años de ayuda a la población saharaui

JAÉN, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha visitado este sábado la muestra '20 años de ayuda a la población saharaui refugiada en Tinduf', que organiza la Asociación de Amigos del Sahara Libre de la provincia de Jaén por el retorno al Sahara Occidental de Linares y se puede ver en el Palacio Provincial hasta este domingo.

La Administración provincial ha colaborado con esta muestra conformada por once paneles, donde están recogidos fotografías, mapas y datos de interés sobre programas emblemáticos de esta ONG, como el proyecto de intervenciones de urología --más de 800 enfermos atendidos-- o el programa Vacaciones en Paz, con 1.826 niños acogidos desde el año 2002, según ha trasladado Diputación en un comunicado.

Esta exposición se puede visitar en el Palacio Provincial de la Diputación, "un lugar céntrico con mucho tránsito de personas, especialmente en estas fechas cercanas a la Navidad, y un espacio desde el que facilitamos a la Asociación de Amigos del Sáhara Libre que muestre el gran trabajo que realizan, un trabajo por un mundo mejor y más solidario del que somos partícipes los jiennenses", apunta Francisco reyes.

Sobre esta actividad, que tiene carácter itinerante, Reyes señala que "es fundamental para visibilizar una realidad que no siempre podemos ver en medios de comunicación, que no está en redes sociales y que es importante que conozcamos porque amplía nuestra visión del mundo". Además, iniciativas como esta "aportan transparencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales y difunden su gran labor, algo que es fundamental a la hora de sensibilizar a la ciudadanía sobre problemáticas como las del pueblo saharaui".

De esta conciencia social, subraya Francisco Reyes, nace "el compromiso y el espíritu solidario de la provincia jiennense, una tierra en la que funcionan muchos colectivos como esta asociación Amigos del Sahara Libre o Quesada Solidaria, que el pasado sábado también celebraba su 20º aniversario".

La Diputación de Jaén trabaja mano a mano con este tipo de organizaciones, respaldando su labor a través de herramientas como el Fondo Provincial para la Solidaridad y la Ayuda al Desarrollo.

De esta forma, y desde el año 2011, la Administración provincial ha colaborado con más de 240.000 euros para que la Asociación de Amigos del Sáhara Libre desarrolle su labor, especialmente en proyectos de asistencia médica.

La Diputación destina anualmente un presupuesto importante a la cooperación internacional, "un esfuerzo que, lejos de recortarse, se mantiene e incrementa", enfatiza Reyes, quien recuerda que para el año 2023 "están previstos en el presupuesto de la Administración provincial 848.000 euros para políticas de solidaridad y ayuda al desarrollo, un 7,42% más que en el año anterior".