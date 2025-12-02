Ignacio Martín Jiménez recibe el Premio Cronista Cazabán 2025 por su estudio sobre la sociedad rural jiennense

Ignacio Martín recibe el Premio Cronista Cazabán 2025 por su estudio sobre la sociedad rural jiennense. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), Francisca Medina, ha entregado en la tarde de este martes el Premio Cronista Cazabán 2025, que convoca el IEG de la Administración provincial, al investigador vallisoletano Ignacio Martín Jiménez por su trabajo titulado 'Cultura y sociedad rural en la provincia de Jaén a comienzos del siglo XX: un análisis estructural'.

El Aula de Cultura del Palacio Provincial ha acogido este acto en el que también ha intervenido el consejero director del IEG, José María Capitán, según ha detallado la institución provincial en una nota.

La investigación realizada por Ignacio Martín, doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, premiada con 3.500 euros y su publicación en una tirada de 300 ejemplares, toma como base la encuesta que propuso el Ateneo de Madrid sobre las costumbres españolas en 1901-1902 para conocer los comportamientos de la sociedad ante hitos vitales como los nacimientos, la nupcias o las defunciones.